貴金屬盤後—美中關稅喬不攏 公債殖利率下滑、美元走軟 黃金收高

週一 (18 日) 黃金收高，美國公債殖利率下滑，美元指數走軟，市場對川普彈劾案發展感到不安，憂心此消息恐危及貿易初步協議，外媒週一報導北京當局對川普是否撤銷關稅感到悲觀，提振了黃金避險需求，期貨黃金收復上週五跌幅，試圖重返 1480 美元大關。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場美國政局、英國脫歐消息、中美關稅談判等一連串消息，而出現潛在威脅，若黃金突破上週低點，市場恐出現拋售潮。他指出黃金自夏季結束後，應該不會再出現跌勢。

芝加哥 RJO 期貨貴分析師 Eric Sc​​oles 認為，中美雙方於週末的高層電話會談，應該會朝著建設性談話邁進，但週一外媒報導指出中方對貿易協議前景看法悲觀。

「黃金多頭期盼金價重返 1480 美元，儘管目前看來，要突破 1475 美元可能還是個關卡。」Sc​​oles 說道。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.4 美元或 0.23%，收每盎司 1471.85 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 0.7 美分或 0.4%，收每盎司 17.01 美元。

上週美國商務部長 Wilbur Ross 和白宮經濟顧問庫德洛 Larry Kudlow 暗示美中兩國即將達成交易後，金價上週下跌，美股三大股指均創下歷史新高。

美元指數週一 (18 日) 下跌 0.3%，10 年期公債殖利率下滑 0.75%，美股週一指數隨黃金期貨結算，而小幅上漲。

今年以來，美國聯準會 (Fed) 連續三度降息 1 碼，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示，10 月份的第三次降息將是今年以來的最後一次，金價在本月初開始跌落 1500 美元關鍵水平以下。

Zaner Metals 的分析師表示，市場對本週的美中貿易走勢感到緊張，任何消息都可能使黃金跌至 1450 美元。

美國消除關稅態度未明，《彭博社》引述知情人士透露，美中在農產品數量採購和消除關稅等問題上存在分歧。消息指出，北京當局靜待美國政局發展，市場關注川普彈劾聽證會，和總統大選。

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