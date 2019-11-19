與鮑爾會面後 川普推文批利率過高、強勢美元傷害製造業

週一 (18 日)，美國總統川普 (Donald Trump) 和聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 於白宮進行會談，川普會後推文抗議聯準會的利率太高，造就強勢美元，恐對美國製造業和貿易成長產生不良影響。

週一 (18 日) 會談後，川普先發布推文稱會談相當友好且愉快，雙方針對利率、負利率、低通膨、寬鬆政策以及強勢美元對美國製造業、與他國貿易的影響進行討論。

不過稍晚，川普再度發布貼文，表達對聯準會利率過高的不滿。他推文表示：「相較於其他競爭國家，我們聯準會制定的利率過高，然而事實上，我們的利率應該低於其他競爭國家，過於強勢的美元已傷害我國製造業發展與經濟成長」。

(圖：Twitter)

針對白宮會談，聯準會發布聲明表示，鮑爾的言論與上週國會聽證會一致，未暗示下一步利率行動，強調政策完全取決於未來的訊息。

市場分析，川普的推文一來顯示其對於聯準會擴大利率調降幅度的的深切期望，二來則顯示他對關稅等貿易限制對當前美國貨幣造成更大傷害的不理解。

根據美國製造商協會最新季度調查，在一系列的經濟挑戰中，貿易不確定性為美國民眾關注的第二大問題，超過半數以上受訪者視其為主要擔憂，強勢美元則排名第八。排名第一的則是吸引與保留優秀勞動力。

美國製造商協會調查顯示，貿易不確定性為受訪者擔憂的第二大問題，川普認為的強勢美元則排名第八 (圖：Bloomberg)

上週於紐約演說中，川普試圖淡化貿易戰對美國製造業部門產生的衝擊，川普說道：「我們不僅兌現承諾，終止對美國勞工的戰爭，以及對美國製造業的打擊，所達到的成果更遠遠超乎預期。」

川普在回答提問時表示：「雖然貿易戰帶來的不確定性導致現在製造業部門表現稍微下滑，但我們的製造業部門並沒有受到嚴重損害。」川普為其政策舉措辯護，並稱無所作為才會導致更大的成本。

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