〈每日外資外匯觀點〉BK：預期美元下跌 但沒想到下跌來得這麼快

周二亞洲盤交易時間，美國總統川普再度發布推文抨擊聯準會設定的利率仍然太高，美元指數出現小跌；澳洲央行 (RBA) 公布的會議紀要，措辭偏向鴿派，澳幣兌美元走跌，0.68 失守，今晚 (19 日) 市場關注聯準會第三把交椅、紐約 Fed 總裁威廉斯談話，預期將引發市場行情。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

川普的推文再次老調重彈，美國的利率應低於所有其他國家，過於強勢的美元正在損害美國製造業和經濟成長。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，儘管對川普影響聯準會的能力抱持高度懷疑，但從川普的批評緩和來看，表明鮑威爾向他保證政策將保持寬鬆，這對美元不利。上周預期美元可能進一步跌，但沒想到下跌會來得這麼快。

美中貿易又傳出新消息，外媒報導，中國對貿易協議感到悲觀，因為川普不願撤回關稅。道明證券駐紐約資深外匯策略師 Mazen Issa 認為，目前並沒有任何實質性的進展表明美國貿易協議是否達成，市場對這類起起伏伏的消息實在反應過度了。

周一中國央行公開市場進行 1800 億元人民幣逆回購操作，期限七天，中標利率降 5 個基點 (bp) 至 2.50%。這是 7 天期逆回購利率逾四年來首次下調，引發外界揣測中國後續會有更多刺激舉措。

Wayne Ko Heng Whye 表示，中國央行此舉旨在提振信心，這可能會降低對日元等避險資產的需求，中國央行「降息」後，市場風險偏好改善，建議投資者可以做多美元兌日元。

澳幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

澳洲央行會議紀要中指出，澳洲第三季 GDP 將溫和成長，家庭消費前景存在很大的不確定性，房屋建築部門的下行風險可能會拖累經濟復甦。澳洲國民銀行 (NAB) 高級外匯策略師 Rodrigo Catril 表示，澳洲央行顯示出明顯的偏鴿立場，將不利於澳幣走勢。