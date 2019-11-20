〈每日外資外匯觀點〉貿易談判前景又蒙陰影 美元避險情緒占上風

受到美中貿易談判前景再陷不明朗的影響，市場避險情緒抬頭，週三 (20 日) 亞洲盤交易時間，美元指數持穩在 97.86 附近，離岸人民幣兌美元短線一度急挫近百點；避險資產日圓、黃金趁勢上漲。

週三 (20 日) 晚間投資人除了持續關注貿易協議最新發展外，美國聯準會將公布會議紀要，同時也成為市場關注焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外電報導，美國總統川普週二 (19 日) 再次重申威脅，美中兩國若不簽署協議，可能祭出更多加徵關稅，儘管先前川普上週曾表示，將很快和中國達成一項貿易協議，但未表明何時簽署協議的新細節，使得市場避險情緒升高，週三 (20 日) 黃金上漲，一度觸及 1475.30 美元高點。

道明證券資深外匯分析師 Mazen Issa 認為，目前並沒有任何實質性的進展表明美中貿易協議是否達成，市場對這類起起伏伏的消息實在反應過度了。

投資者目前等待聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 公布的 FOMC 最新會議紀要錄，聯準會 10 月底宣布降息 25 個基點後，並暗示除非經濟形勢再有惡化，否則此輪降息循環將暫告段落。

Tempus 資深外匯交易員 Juan Perez 表示，FOMC 會議紀要可能會顯示聯準會內部存在分歧，應該有會有官員擔心，如果進一步降息，將會使聯準會在經濟顯現衰退跡象採取行動的空間所剩無幾。

分析師認為，假若 FOMC 會議紀要措辭偏向鷹派，將對美元構成提振。

歐元兌美元連續第四個交易日上漲，市場對美中貿易談判的疑慮繼續讓美元承受壓力。

FXStreet 首席分析師 Valeria BednarikValeria Bednarik 從技術面來看，歐元兌美元短期前景正面，技術指標突破中線水平，但相對強弱指標 (RSI) 正接近超買水平，限制了歐元兌美元極短線上漲的空間。