【運達投顧】11668點不是高點



台股今天續漲，由於台灣 50 已經領先創波段新高預計台股也有挑戰前高 11668 點的機會，後勢重點分析如下：

1. 昨天美股小幅漲跌，因美中貿易多空消息傳來，投資者抱持觀望態度，中國官員表示，川普不願鬆手取消現有關稅，北京方面有意在近期的談判中不做任何進一步的讓步，以此看來目前貿易協易仍受消息面干擾，不過美股四大指數近期都再創歷史新高，也沒有大幅度的波動。貿易協議雖然還沒有最後的答案，但不代表沒有有希望，因為美商務部昨天再度鬆手，將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天，緩解了投資者對美中貿易緊張局勢的最新擔憂，所以對於美中貿易就以中性看待；昨天說明就國際股市的結構來看，當美股創歷史新高，接下來的重點要放在亞股是否有補漲的機會，尤其以補漲的順序來看，當台股與日股都創今年新高，韓股也才剛突破 6 月來的新高，因此陸股的走勢則是觀盤重點。大陸央行昨天操作 7 天期逆回購釋放資金人民幣 1,800 億元（約新台幣 7,830 億元），這也是自 2015 年 10 月 27 日以來首次調降，由於昨天無逆回購到期，故公開市場淨投放人民幣 1,800 億元，這是陸股貨幣寬鬆的訊號也帶動陸股上漲，所以就結構面來看國際股市目前仍維持多頭不變，甚至亞股還有帶動全球股市再漲一波的機會。

2. 就台股籌碼面來看，根據金管會統計 10 月外資淨匯入約 42.8 億美元 (約新台幣 1,300 億元)，創 21 個月外資單月最高淨匯入紀錄，截至今年 10 月底外資與陸資累計淨匯入達 2,068.1 億美元 (約新台幣 6.3 兆元) ，資金面不虞匱乏，只是近期操作面市場比較小心所以維持量縮。明天是期貨結算，外資昨天期貨倉位小增 474 口來到 4.5 萬口，摩台仍維持 24 萬多口。這幾天因為結算台指期理應出現縮減，不過昨天並未持續減碼多單，可見外資並沒有在此棄守，接下來的重點在結算後，外資期貨的佈局倉位若能站上 5 萬口，代表台股這波多頭有機會延續到月底的摩台結算。

3. 就技術面來看，昨天我們說明本週台股都是反彈波，由於上週五台股站上 5 日線、昨天站上 10 日線後，已經有短多的跡象，成交量雖然還未跟上但量縮台股仍能上漲，也代表籌碼穩定賣壓不重，若台股要補漲，上漲的時間點應該與期貨結算有關。由於台灣 50 今天再創波段新高，這已經預告將帶動指數上漲，操作上有個時間落差，因明天是期貨結算，今天已經開始發動權值股，所以這兩天權值股先漲是合理的，但後半週起權值股又會出現休息，所以中低價股的補漲將是重點，這兩天可針對低檔股先佈局，等待後半週出量補漲的機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

