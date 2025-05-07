外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:51
1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
5. 外資當日 (06) 賣超的股票
富邦金 (2881-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#波段回檔股
#指標剛跌破
#偏弱機會股
#一瀉千里
#高檔出場訊號