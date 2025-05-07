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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:51


1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)


5. 外資當日 (06) 賣超的股票
富邦金 (2881-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
 

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台新金16.05+0.63%
富邦金78.8-0.25%
復華富時不動產8.38-0.36%
國泰永續高股息20.57+0.64%
期街口布蘭特正29.33+4.36%
元大滬深300正214.62+3.61%
群益優選非投等債9.16-0.11%
群益台灣精選高息21.26+0.09%
元大台灣價值高息8.75+0.11%
復華台灣科技優息17.02+0.47%

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#偏弱機會股

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富邦金

56.67%

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47.5%

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#高檔出場訊號

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台新金

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