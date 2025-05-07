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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:50


1. 外資累計買超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、凱基金 (2883-TW)、彰銀 (2801-TW)、台積電 (2330-TW)、新光金 (2888-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、台積電 (2330-TW)、凱基金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、友達 (2409-TW)、鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、兆豐金 (2886-TW)


5. 外資當日 (06) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、緯創 (3231-TW)、凱基金 (2883-TW)
 

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中信金40.05+0.13%
凱基金16.1+0.00%
彰銀18.25+0.00%
台積電922+0.22%
新光金11.3+0.89%
友達13.65+1.49%
鴻海146+0.00%
兆豐金38.8+1.04%
緯創107-1.83%
元大台灣50反124.46-0.53%
期街口布蘭特正29.35+4.59%

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