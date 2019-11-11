買方採購力道回溫 DRAM Q4合約價跌幅明顯收斂

研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查指出，第 4 季 DRAM 均價較前一季小幅下跌，但跌幅已縮小至約 5%，且 10 月交易量較前一季度首月明顯放大，顯示買方購貨意願逐漸增強，一旦供給商庫存降低，降價求售的必要性便大幅下降，有助明年 DRAM 價格止穩。

近期市場傳出三星計畫重啟擴產，對此，TrendForce 指出，三星明年上半年暫無增加投片打算，目前資本支出規劃僅為購入新機台，用於轉進 1Znm 製程，而 SK 海力士近期重申將減少明年資本支出，代表明年供給位元年成長將較今年趨緩；美光雖未正式宣佈明年資本支出規劃，但預估也會較今年保守。

在中國 DRAM 產業發展方面，TrendForce 認為，雖然合肥長鑫已宣布將於年底正式導入量產，但初期產能規劃仍非常保守，預估最快也要到明年底才也可望放量，且中國 DRAM 產業整體良率提升需一段時間的學習曲線，對明年整體 DRAM 產業位元供給成長貢獻有限。

價格方面，TrendForce 指出，相較合約市場，現貨市場動能疲弱許多，目前現貨交易量已大幅萎縮，價格易受市場消息面影響，如 7 月中就因日韓貿易戰事件影響，造成價格連日飆漲，不過，在日本核准並開放原物料進口至韓國後，DRAM 供貨疑慮消失，現貨價便呈現每日小跌態勢，10 月下旬已跌破 7 月飆漲前的新低點。

TrendForce 認為，目前現貨價走勢都還在預期範圍內，只要合約價走勢平穩，需求端也未見重大下修，短期現貨價偏弱走勢並不會對後續整體市況造成影響。