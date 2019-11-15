三星手機Q3日本市占第二 可望擴張日本5G市場

南韓三星電子所生產的智慧型手機，正逐漸在日本擴張市占。根據美國調查公司 Strategy Analytics 所作的報告內容，2019 年 Q3 三星電子的智慧型手機，總共在日本市場出貨 50 萬支，以 6.7% 的市占率排名第二。

(圖片：Investing.com)

2019 年 Q2，三星電子在相隔 6 年後，再度於日本市場創下 9.8% 的市占佳績。雖然 Q3 表現遜於上季，不過與去年同期成績相比 (市占 2.4%，出貨 20 萬支)，仍成長了近 3 倍之多。

而同期在其它廠商表現方面，第一名美國蘋果 (AAPL-US)iPhone 出貨量達 470 萬支，以 62.7% 的市占遙遙領先對手。第三名是鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (6753-JP)，市占達 5.3%。第四名是索尼 (6758-JP) 的 4.0% 市占，第五名是中國華為的 1.9% 市占。

三星手機 Q3 日本市占第二 可望擴張日本 5G 市場 (圖片：AFP)

南韓三星電子表示，在 2019 年 3 月，於旗艦款智慧型手機 Galaxy S10 上市前，該公司就在日本的東京、大阪等四個主要都市，推出體驗型的旗艦店。另外該公司的 Galaxy A30、Galaxy A20 等 A 系列的中低價格帶智慧型手機，還有同年 10 月推出的 Galaxy Note 10 與螢幕可摺疊的 Galaxy Fold 等產品，也都推升了三星智慧型手機在日本市場的人氣。

另外由於三星是奧運賽事的無線通訊設備贊助商，在日本 5G 市場也可望有進一步的擴張。