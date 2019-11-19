力致揮軍新領域 明年首季開新產線 總產能上看500萬組

散熱模組廠力致 (2483-TW) 將進軍基地台、手機及車用等新領域，也將新增熱板、均溫板及超薄均溫板等產線，新產線集中在重慶廠及四川廠，估明年首季開始量產，法人看好，力致明年總產能上看 500 萬組。

力致主要廠區位在蘇州、重慶及四川，其中重慶廠以風扇為主，月產能 300 萬組；蘇州廠現有的產線中，風扇月產能 400 萬組、自動風扇 100 萬組、熱管 300 萬支、散熱模組 250 萬組，明年首季將新增熱板新產線，初期月產能約 30 萬組。

四川廠中，目前熱管月產能 300 萬支、散熱模組 200 萬組，另明年首季將開出均溫板及超薄均溫板產線，估月產能約 200 萬組。

展望後市，力致表示，超薄均溫板最薄可到 0.2 毫米，而薄型均溫板的厚度約 0.3 毫米，與熱板厚度差異不大，雖然重量比一般熱板約多出 40%，不過毛利率較高，薄型均溫板目標開發至 0.2 毫米。

力致 10 月營收 4.42 億元，月減 12.45%、年增 9.65%；累計前 10 月營收 40.06 億元，年增 12.25%；第 3 季稅後純益 1.03 億元，年增 63.6%，每股純益 1.82 元；累計前 3 季稅後純益 1.17 億元，年增逾 7 倍，每股純益 2.09 元。