南六標下9.5公頃台糖土地地上權 擴大在台投資用地有著落

不織布廠南六 (6504-TW) 高雄燕巢新廠量產順利，同時，南六也獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會通過，將於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達 35 億元，這項投資計畫用地已初步解決。

南六已在 10 月中標下目前在高雄燕巢廠對面的台糖土地地上權，面積達 9.5 公頃，有利於南六在台持續投資於燕巢區的營運中心與智慧化生產基地，南六此一新的在台擴大投資計畫，將攜手國際企業投入醫療級不織布開發生產，不僅扮演中間橋樑，未來還會進一步合作、開發生技產品的方案。

南六已標下的台糖土地地上權，將先簽約 20 年，最長可使用 70 年的時間。

南六產品包括水針不織布、濕紙巾、面膜、熱風熱壓不織布，醫療手術衣用布，而今年正式啟用的高雄燕巢第一新廠新增的純棉不織布、高速水針布等 2 條生產線已順利通過客戶驗證，預計 11 月起出貨將有對南六的貢獻；南六高雄燕巢新廠如產能全開，一年可貢獻 20-25 億元產值，其明年全年度對於南六的營收挹注較大。

南六的水針不織布主要應用於醫療手術用衣以及面膜、濕紙巾，至第 3 季底止，醫療手術用衣占營收比重約 12.3%，面膜、濕紙巾約 33% ，以及水針布約 28.2%；熱風不織布主要應用於紙尿布表材，占營收比重約 26.5%，

南六前 3 季營收 48.34 億元，毛利率 18.31%，稅後純益 3.86 億元，每股純益為 5.07 元。