IC Insights：英特爾重回今年半導體銷售龍頭 台積電站上第3

據市場研究公司 IC Insights 預估，今年記憶體市場銷售將下滑 34%，英特爾 (INTC-US) 將擠下南韓三星電子，再次成為最大的半導體供應商。

英特爾在 2017 年第 1 季是排名第一的半導體供應商，但在第 2 季失掉王座，三星則在 2018 年 DRAM 和 NAND 快閃記憶體市場強勁增長的推動下，總銷售額已比英特爾高出 7%，進而稱王。

不過 2019 年銷售狀況出現劇烈變化，英特爾並無成長，年銷售維持 689 億美元，但三星銷售狂降 29%，跌至 556 億美元，使他們降至第二。

半導體銷售總額排名 (圖表取自 IC Insights)

排名第 3 的是台積電 (2330-TW)，銷售年增 1%，至 345 億美元，排名也由去年的第 4 上升 1 名，它也是前 15 大中，唯一純晶圓代工廠。南韓 SK 海力士 (SK Hynix) 及美國的美光 (Micron)，均出現至少 35% 的年減幅度，居第 4-5 名。

半導體銷售成長排名 (圖表取自 IC Insights)

前 15 大中，以銷售成長率比較，日本索尼 (Sony) 年增 24%，成長幅度最大，其次是台積電及聯發科 (2454-TW) 的 1%，包括英特爾在內，僅 4 家成長率為正值，多達 6 家公司出現雙位數的跌幅，合計前 15 大累計銷售額為 15% 的負成長。

IC Insights 指出，預計今年排名前 15 位的所有公司，銷售額都將至少達到 70 億美元，成員與 2018 年相同，僅排名出現變化。