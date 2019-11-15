「半導體奧林匹克」ISSCC大會 三星擊敗英特爾奪回第一

三星電子 (005930-KR) 在有「半導體奧林匹克」之稱的 ISSCC 大會中，擊敗美國半導體龍頭大廠英特爾 (INTC-US)，重新奪下世界第一。

國際固態電子電路會議 「ISSCC 2020 大會」 (International Solid-State Circuits Conference) 預計將於明年 2 月 16 日至 20 日，於美國舊金山舉辦，而三星電子入選論文篇數為 13 篇，擊敗其他競爭對手，奪下世界第一。

在 2019 年的 ISSCC 大會中，英特爾以 10 篇入選論文數，奪下全球第一，當年度三星電子入選論文篇數為 7 篇，位居第 5 順位。

而 2018 年時，三星電子則與韓國科學技術院 (KAIST)，以 10 篇入選論文，共同奪下冠軍，今年三星入選篇數成長了將近兩倍，再次擊敗英特爾，奪回第一名。

ISSCC 為全世界最具權威、且歷史悠久之固態電路國際會議，自 1954 年開辦以來，2020 年將進入第 67 屆，總共由來自 25 國之超過 3 千名的學者、研究員參與，並在會議中進行研究成果、以及資訊的交流，並討論未來半導體產業及技術相關議題。

由於在 ISSCC 會議中發表，能將技術向全世界宣傳並取得認證，對於技術之量產及商用化，有很大的幫助。舉例而言，三星電子在去年 4 月所開發的 5G 網路晶片 Exynos 5500 RF、及 Exynos SM 5800，即是在 2019 年 ISSCC 大會中，入選為優秀論文後，順利進入商用化階段的成功案例。

另外，在全球通訊 AP 市場，僅次於美國高通，佔有率位居第二的聯發科，即是透過 ISSCC 大會中亮眼的表現，而獲得全世界的注目。

三星集團副會長李在鎔，於 4 月發表的「2030 展望」中，宣言在 2030 年前，三星將成為世界第一的系統半導體龍頭，而為了達到這個目的，三星計畫於未來 10 年投資 133 兆韓元。而李在鎔副會長的宣言，也促使了本次三星電子在 ISSCC 大會中，獲得亮眼的成績單。

受到三星電子在 ISSCC 會議中奪冠之消息提振，三星電子股價於本日 (15 日) 上漲，收盤價為 53700 韓元，上漲了 1.7%。