波士頓Fed：追求2%通膨率 將扭曲金融市場

《彭博》報導，一向立場鷹派、並反對降息的波士頓 Fed 銀行總裁 Eric Rosengren，於週一 (18 日) 接受採訪時，警告其他制定貨幣政策的聯準會官員們，追求 2% 的通膨率，將會提高市場風險，並對金融市場穩定性造成傷害。

聯準會於上個月宣布降息一碼，為今年以來第三次降息，而聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，則於上週在聽證會時暗示，由於目前美國經濟成長已趨向穩健，應會暫緩降息政策。儘管美國總統川普持續對聯準會施加壓力，要求進一步調降利率，但聯準會仍傾向暫時維持利率水準不變。

Eric Rosengren 於週一 (18 日) 接受《彭博》採訪時表示，反對今年以來三次的降息決議，並且支持維持目前利率不變。

今年以來，由於受到美中貿易戰的波及，導致全球經濟疲弱、以及企業活動不確定性增加，因此造成美國經濟成長放緩，但近期以來，失業率表現好轉，在今年 9 月時，失業率更是創下 50 年來新低，降至 3.5%。失業率的下降可刺激消費活動，而消費支出又佔了美國整體經濟之 70%。

因此，聯準會認為，美國經濟正在復甦，但目前通膨率仍低於聯準會所制定的 2% 目標。

Eric Rosengren 表示，儘管關稅議題尚未達成共識，且貿易協議的走向亦對金融市場造成波動，但整體而言，目前美國經濟體質尚屬穩健。儘管 Eric Rosengren 同意，若長期來看，美國通膨率有望達到 2%，但在現階段，若利用利率調降刺激通膨成長，將有可能扭曲金融市場。

Eric Rosengren 認為，持續的調降利率，會使得央行在未來面臨經濟嚴重衰退時，失去進一步降息的空間，另外，他亦擔心持續調降利息，所將導致的資產泡沫化、以及市場不穩定等問題。

除此之外，Eric Rosengren 亦反對利用負利率政策，來刺激萎靡不振的經濟，他表示，根據日本及歐洲的前車之鑑，對於對抗低經濟成長及低通膨率，負利率並不是個很有效率的政策。

Eric Rosengren 在採訪中的發言，亦獲得克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 之響應，她表示，目前美國經濟處於一個良好的狀態，因此，在進一步的改變利率決策之前，應等待且觀察就業市場、以及通膨成長的走勢。

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