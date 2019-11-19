16吋Mac Pro拆解實驗：剪刀鍵盤取代蝶式鍵盤

維修網站 iFixit 於近期針對蘋果 (AAPL-US) 最新的 16 吋 MacBook Pro 進行了拆解實驗，除了組件的變動外，iFixit 發現蘋果在鍵盤的設計上也做了大幅調整。

新款 MacBook Pro 擁有自 17 吋 MacBook Pro 停產以來蘋果在 MacBook 系列中最大的顯示器，且配備了全新的剪刀式鍵盤 (Magic Keyboard)，新的散熱架構以及其他一些經調整後的設計。

在鍵盤方面，蘋果公司已恢復使用與舊款 MacBook Pro，以及 iMac 的獨立藍牙 Magic Keyboard 相同的剪式式鍵盤。 其較先前的剪刀式按鍵設計略薄，然而 iFixit 表示，除了厚度之外，新舊兩款剪刀式鍵盤看上去完全相同，且兩種鍵盤間的某些按鍵甚至可以互換。

16 寸 MacBook Pro 拆解圖 (圖片: iFixit)

剪刀式開關比蝶形鍵盤更可靠，且不易因灰塵或其他小顆粒而折斷。iFixit 表示這些按鍵上沒有防塵膜，因此蘋果 Apple 自然不希望這些鍵盤出現問題。

除了新的剪刀式機制外，此次的鍵盤看上去與先前的 MacBook Pro 鍵盤非常相似，差別在於它具有單獨的物理 Escape 鍵，單獨的 Touch ID 按鈕和方向鍵更新後的「inverted T」設計。

鍵盤的部件已被固定，此意味著其本身不比蝶形鍵盤更易於維修，儘管它們的故障率可能很低。

蘋果為 MacBook Pro 添加了新的喇叭系統，喇叭外殼更長，頂部和底部帶有相對的低音喇叭，旨在抵消彼此之間的振動。 iFixit 認為更長的外殼主要用於重定向聲音以提高音質。

蘋果在 16 英寸的 MacBook Pro 中使用了 99.8Wh(11.36V,8790mAh) 電池，此為航空公司允許出現在飛機上的最大容量。與之前的 15 英寸 MacBook Pro 相比，增加了 16.2Wh，這是 MacBook 中使用過的最大的電池。為了獲得更多蓄電量，蘋果將每個電池增厚了 0.8 毫米。

iFixit 認為總體而言，MacBook Pro 的可維修性在滿分 10 分中為 1 分，這是因為處理器、RAM 和存儲設備已焊接到主機板上。而鍵盤、電池、喇叭和 Touch Bar 也被用膠水和鉚釘固定，進而影響其可拆解性及可維修姓。