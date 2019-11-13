〈財報〉金融科技服務、手遊業務驅動 騰訊Q3營收年增21%優預期

週三 (13 日)，騰訊 (0700-HK) 公布 2019 年第三季財報，受到金融科技服務與手機遊戲業務推動，營收達人民幣 972 億元，年增 21%，勝於市場預期。

不過，週三港股收盤，騰訊股價仍跌 0.85% 至 327.40 港元。

週三 (13 日) 騰訊收盤股價 (圖：Google)

Q3 財報關鍵數據：

營收報人民幣 972.36 億元，年增率 21%，高於綜合市場預期的人民幣 955 億至 1004 億元區間。

營業利益報人民幣 285.44 億元，年增 27%

純益報人民幣 250.86 億元，年增 23%

每股純益 (EPS) 報人民幣 2.577 元；經稀釋每股純益為人民幣 2.548 元

部門營收：

增值服務營收報人民幣 506.29 億元，年增 15%

網路遊戲收入報人民幣 286.04 億元，年增 11%

社群網路營收報人民幣 220.25 億元，年增 21%

金融科技與企業服務營收報人民幣 267.58 億元，年增 36%，主要受惠於商業支付的日活躍用戶數與平均交易筆數增長，以及雲端服務於各領域的垂直滲透

網路廣告服務營收報人民幣 183.66 億元，年增 13%

(圖：騰訊財報)

第三季微信和 WeChat 合併月活躍帳戶數達 11.51 億，年增 6.3%；收費增值服務註冊賬戶數達 1.71 億，年增 10.7%，主要受影音服務訂購帳戶數增長帶動，其中騰訊視頻訂購帳戶數達 1 億，付費音樂訂購帳戶則受曲庫規模擴大，年增 42% 至 3540 萬。

公司展望：

騰訊董事會主席兼執行長馬化騰表示，本季度在營運和財務方面皆取得穩定健康增長，用戶活躍度提升與廣告技術的改善，幫助該公司在金融科技、企業服務以及廣告部門取得雙位數季度增長。

另外，在網路遊戲方面，自主研發的手遊《PUBG MOBILE》與《Call of Duty Mobile》在海外大受歡迎，國際化進程在本季度為該公司帶來超過 10% 貢獻。

展望未來，騰訊表示將協助部門產業自數位化升級中獲益，支持雲服務以實現快速營收增長，同時擴展業務規模。目前該公司已在信息串流服務中取得一定市佔率，隨著競爭環境變化迅速，未來還將致力於擴大短影音業務的市佔率。