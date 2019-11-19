三星新款Galaxy S11不採用瀑布屏 相機、電池效能將有所提升

三星電子於今年徹底改變了高端智慧型手機的外觀，大幅縮小了舊款 Galaxy S9 和 Note 9 的螢幕邊框，進而推出 S10 和 Note 10 系列等具顛覆性設計的新機。然而，根據消息，未來的 Galaxy S11 可能不會有類似的劇烈變化。

根據科技網站《Phone Arena》引述知情人士透露，三星電子的下一個明星產品在許多關鍵領域將類似於 Galaxy Note 10，儘管圖片和產品概念圖尚未釋出，但仍可透過可得資訊推測往後將推出五款 Galaxy S11 型號。

沒有瀑布屏、幾乎沒有邊框

Oppo 於 7 月首次展示了瀑布屏，隨後 Vivo 和華為也加入了此波潮流。三星傾向不遵循最新的手機產業趨勢，並不斷嘗試在實用性和外觀之間保持中立。

三星計劃其手機將延續使用挖孔屏，而不採用彈出式相機，直到最終的全屏式設計，同時，Galaxy S11 有望採用 Note 10 Duos 中的中央孔洞，同時進一步縮小邊框尺寸。

然而目前仍不排除三星會在未來的產品中採用瀑布屏設計。

三種顯示器尺寸、電池、相機鏡頭變革

根據《Phone Arena》消息，最新的 Galaxy S11 將包括至少五種型號，其中兩款計劃支援 4G LTE 網路，另外三款將支援 5G 網路，螢幕尺寸為 6.4 吋提升至 6.9 吋不等。

依照慣例，三星可能會明年在 2 月底公佈 S11 系列，並延續依照不同地區採用 Snapdragon 和 Exynos 兩款晶片的傳統。

與先前的產品相比，新機的相機性能和電池壽命有望更加提昇。

較平價的 Galaxy S11e 也將具備 4,000mAh 的大型電池，在 S11 Plus 上更可能會升級至 5,000mAh 左右的大小。