【馮冠華專欄】超賣反彈後，變數仍多

﻿11 月 19 日推介 - 醫思醫療（2138）

1）上日港股市況總結：恆指週一高開高走，指數高開 115 點後，升幅隨上證重拾 2900 點而擴大，最多曾升近 375 點，高見 26702 點，最終以 26681 點收盤，上升 354 點。成交金額按日上升約 14% 至約 705 億。港股通南下仍是淨流入，金額微降至約 23 億。北上也維持淨流入，金額約人民幣 14 億。藍籌 44 升 4 跌 2 持平。



板塊方面，兩地地產、物管、內銀及汽車股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至約 15.6%。牛熊證街貨最新比例為 50:50，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 35:65。重貨區方面，熊證下移至 26900-26949，牛證則上移至 26200-26249。恆指期貨夜市收報 26594 點，下跌 88 點，低水 87 點。港股 ADR 下跌 124 點，相等於恆指 26557 點。

簡評：在上證帶動下，恆指昨天一吐上週的烏氣，以不太有說服力的成交金額反彈逾 1.3%。人行重啟逆回購、南下資金淨流入繼續強勁、美股破頂、憧憬中美貿談有所突破、港股短線超賣及有大行轉向看好港股等，均可用作解釋昨天恆指回升之原因。



至於香港的社運，某程度上，是上週港股重挫的元兇，其負面因素亦可視作以殖入股價之中；所以在多個利好消息下，市場昨天對此「選擇性失明」也不無道理。其他指標上，做空比率又回升，但權重藍籌表現依然亮麗，特別是騰訊（700）及建行（939）均以全日高位收盤。綜合來說，筆者視昨天恆指為超賣的反彈，後市的變數仍多。

昨晚執筆時又看到中美貿談的不利傳聞（見點 2），雖然又是難以考證的消息，但恆指夜期早段和人民幣離岸價即時下挫。注意後者的走勢往往是最佳的貿戰寒暑表，幸好美股早段卻無異象，但也不要掉以輕心。筆者的看法依舊不變，即仍認為川普已沒有太多時間再華麗變臉，因國內的彈劾已迫在眉睫，中方亦沒有必要節外生枝，昨天提及的部長級協議應會短時間出台。話需如此，恆指反彈後碰上這消息，加上昨晚香港社運又是滿目蒼夷，觸發短錢獲利也不足為奇。

至於今天推介，再次提供醫思醫療（2138）。公司將於下週二（26 日）公佈半年業績，早前已公告的半年數據不俗，股價高走後被大市拖回接近起步點，可短多。

2）CNBC 引述內地官員消息指，對中美貿易談判感到悲觀，因川普不願意撤銷關稅。報道指出，目前中方策略轉至等待川普彈劾調查結果及 2020 年 11 月美國總統大選，同時首要支持中國經濟。（東方日報、經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數再上升，當中道指上升 31 點或 0.11%，標指及納指則分別上升 0.05% 及 0.11%。十年期債息在 1.815%，美滙指數在 97.81，紐約期油最新報 56.88 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報、明報、東方日報）：TCL 電子（01070）宣布，今年首三季度，品牌電視銷售量按年大增 21.2%。根據群智咨詢數據，公司首三季度電視機出貨量持續攀升，穩居全球前二，全球市佔率達 13.2%，按年增長 1.1 個百分點。

中金公司（03908）公布，按中國企業會計準則編製，截至 9 月底止，9 個月淨利潤 31.39 億元（人民幣，下同），按年上升 15.39%，每股盈利 73.9 分。

5）新股訊息（信報 、經濟日報）：阿里巴巴（9988）招股最新狀況，綜合 10 家券商資料，公開認購部份孖展額已達 88 億元，相當於超額認購近 3 倍。

路透旗下 IFR 引述消息人士指，由於市場條件不佳，硅谷天堂黃金 （01342） 取消香港首次公開發售（IPO）。公司原定今天結束招股，本月 25 日掛牌。

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