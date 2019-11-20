【馮冠華專欄】夜期ADR均回吐，港股今天或有整固

11 月 20 日推介 - 歌禮制藥（1672）

1）上日港股市況總結：恆指週二繼續造好，指數低開 10 點後迅速轉跌為升，整天上升勢頭強勁，最終以全日高位 27094 點收盤，上升 413 點。成交金額按日上升約 13% 至約 799 億。港股通南下仍是淨流入，金額上升至約 26 億。北上也維持淨流入，金額急升至約人民幣 25 億。藍籌 47 升 3 跌，重磅藍籌表現亮麗。



板塊方面，手機設備、5G、醫藥、教育、內地食品、本地產業、物管及兩地地產股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 14.7%。牛熊證街貨最新比例為 53:47，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 25:75。重貨區方面，熊證上移至 27400-27449，牛證則維持在 26200-26249。恆指期貨夜市收報 26944 點，下跌 135 點，低水 150 點。港股 ADR 下跌 188 點，相等於恆指 26904 點。

簡評：儘管週一晚的恆指夜期和 ADR 均預示恆指週二會受壓，但結果是相反，上證和恆指不約而同地以全日高位收市，氣氛和上週好像來了大逆轉。其中恆指更重上 27000 點，並收復了 10 天、20 天及 100 天線。



老實說，筆者想不到能完全說服自己的升市主因；綜合市場評論及筆者估計，升市元素或包括 ：內地連續兩天放水、A 股造好、川普與鮑威爾討論負利率、超賣反彈延續、阿里上市前的氣氛營造、南下資金發揮作用、挾空軍兼且屠熊、華為再度獲延長寬限期所至及香港社運暴力走到盡頭？（理工大學的不少示威者選擇投降，且網上號召救援他們的「行動」，最終尤如以卵擊石，無功而還）從上升的板塊看，以上的均似是有跡可尋。雖然大市成交金額依舊缺乏說服力，但考慮到兩地股市均以高位收盤，且看短線能否挑戰熊證重貨區 27400-27449。

今天的市場焦點，可能會是 9 時前公佈的貸款市場報價利率（LPR）。減息因素會否再發酵，對兩地股市影響甚大。至於香港社運，昨晚相信是近週以來相對寧靜的。看到網上有呼籲今早再有堵路行動，加上教育局決定中、小學今天復課，又是另一個壓力測試，但大膽估計暴力事件應不會太嚴重。

至於今天推介，介紹歌禮制藥（1672）。公司上市後，筆者也曾推介過，但股價表現可謂強差人意，現價相比上市價 14 元下跌近 7 成，股價淨值比只是 1.3x，大大落後於同類型生物科技公司（3 倍或以上）。公司股價近日因宣布回購股份已回升一點，但估計向上空間仍多。可留意。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指下跌 102 點或 0.36%，標指及納指則分別下跌 0.06% 及上升 0.24%。十年期債息在 1.786%，美滙指數在 97.83，紐約期油最新報 55.15 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、明報）：外電報道，港交所 （00388） 正研究收購西班牙證券交易所（BME）。若屬實，將與瑞士證券交易所及泛歐交易所（Euronext）展開競爭。瑞士證交所周一表示，已向西班牙證交所提出每股 34 歐元，總代價 28.43 億歐元的收購建議，冀建構歐洲第三大金融市場基建集團。

4）新股訊息 （信報 、經濟日報）：阿里巴巴（09988）昨天孖展截止認購。綜合 8 間券商，合共借出孖展額超過 131 億元，相當於公開發售部分超額認購約 4.6 倍。國際配售方面，路透引述消息人士稱，由於招股情況理想，決定提早半日截飛。據稱，國際配售獲得數倍認購，阿里會按原定計劃在星期三黃昏決定最終招股價。內地媒體報道，該公司機構認購超額 3 至 4 倍，定價下調至 2% 折扣。

另外，MSCI 表示，阿里為 MSCI 中國指數成分股，但暫時不會因阿里下周二在港第二上市發行 5 億新股，而對指數作出任何調整。MSCI 計劃明年 2 月指數季度審核時，對阿里股票數量，以及阿里與香港上市相關的自由流通調整因子作出調整。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/