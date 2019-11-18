〈觀察〉燦坤李佳峰閃辭 傳新團隊與內部理念不合

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 今 (18) 日高層大異動，今年 4 月才上任的總經理李佳峰與副總經理暨發言人蔡依玲，任職 7 個月雙雙宣布請辭，外界傳出，主因是李佳峰的行事作風、管理理念與公司不合，導致上任不到一年時間就閃辭；此舉也凸顯，台灣企業轉型面臨的組織調整，與創新思維相互碰撞時，所面臨的轉型衝突。

外界傳出，李佳峰與經營層不合，導火線是在更換公司 LOGO，據悉李佳峰 11 月初對外宣布將讓品牌全面升級，實體門市更換新 LOGO「燦坤電生活 TK3C.com」，並汰換全體員工制服，但燦坤過去的 LOGO 與制服，均是創辦人吳燦坤設計，李佳峰此舉等於踩到吳燦坤的紅線，是離職導火線。

李佳峰也曾向媒體透露，帶領燦坤最困難的，是想做的事情太多，且需要與公司內部討論新思維，大型企業轉型需要時間，從其發言中不難看出，李佳峰在帶領燦坤轉型過程，遇到不少困難。

李佳峰團隊上任後改革動作頻頻，今年 8 月就把任職 26 年的物流主管，更換成其他電商平台主管，推升第 3 季營運表現，後續李佳峰也啟動一系列改革，包含更換新 LOGO、制服，展現轉型決心。

事實上，業界人士坦言，台灣大型企業都面臨轉型，新領導者上任後，雖打算磨刀霍霍大方向改革，但是組織內部企業文化盤根錯節，各事業群的利益角力都須兼顧，李佳峰雖有心，但若未顧慮公司既有的利益與發展步伐，很容易在組織內部不斷累積衝突，最後只能選擇離去。

李佳峰在燦坤任職 7 個多月，多次也為公司促銷活動站台，更牽線前東家小米台灣，攜手成為燦坤新零售策略夥伴，此時李佳峰辭職，外界也關注他是否會回鍋小米台灣。

而燦坤對於外界的疑問則表示，李佳峰與行銷副總暨發言人蔡依玲，因個人規劃於 11 月 18 日離職，對於二人離職公司尊重意願，目前仍以消費者為核心，整合門市與線上購物的通路優勢，提供消費者完整的購物體驗，此外，全台所有員工也都更換新制服，至於新設計的 LOGO，也是既定策略，仍將按照原計畫進行。