消費者調查：特斯拉Model 3、 Model S正重獲市場歡心  

週四 (14 日) 外電報導，特斯拉 Model 3 和 Model S 電動轎車重新獲得《消費者報告》(Consumer Reports) 背書，在該雜誌的年度產品可靠性調查中，獲得「值得推薦」的評級，此消息有助抬升特斯拉在整體電動車市場地位。

由非營利組織美國消費者聯盟 (CU) 創立的《消費者報告》，是一消費品測評類雜誌，透過旗下測試實驗室和調查研究中心的報告和結果，對消費品和服務的進行評估和比較。

該雜誌的汽車測試資深總監 Jake Fisher 表示，由於特斯拉致力於解決 Model 3 的生產問題，因此他們將特斯拉整體排名往上調了 4 個名次，目前特斯拉在《消費者報告》調查的 30 個美國車市品牌中，排名第 23 位。

特斯拉自 2013 年首次納入該雜誌汽車品牌行列後，電動轎車 Model S 大受歡迎，該車款在不同的《消費者報告》調查中名列前茅，更以車主的滿意程度著稱。

根據週四釋出的年度可靠性調查顯示，特斯拉的 Model X 休旅車依然是最不可靠的車型。

《消費者報告》的調查收集了超過 40 萬輛上市車款的數據，能替消費者把關，檢視市面上新車是否會為車主帶來問題，該雜誌的評價在消費者和企業高管中皆具有相當的影響力。

日本與南韓汽車品牌，在此次調查報告里名列前茅。

目前美國排名最高的品牌是第 8 位的道奇，排名上升了 13 位，飛雅特克萊斯勒上升 7 位至第 19 名，而吉普則排名第 26 名。

福特汽車旗下的林肯汽車，和福特品牌分別排名第 15 和 16 位。