盤前財經大事搶先讀2019年11月18日

今日操盤前瞻

台灣進出口貿易指數

新加坡 10 月非石油出口

法說會：國泰金、台泥、華夏、長興、國際中橡、信邦、總太、力銘、新鼎、鈺太、信昌化

〈觀察〉電子支付一年衝兆元商機 百 Pay 齊放下 兩強角力大搏鬥

國內電子支付市場仍在起飛階段，面對百「Pay」齊放，可能有許多人還是霧煞煞，要使用電子支付前，除了先跟著《鉅亨網》搞懂各種 Pay，不可以不注意的是有兩強－－LINE Pay、街口支付市佔率緊咬不放，形成角力戰！閱讀全文...

〈觀察〉5G 鳴槍起跑 CCL 廠獲利榮景現 玻纖布廠也要走出寒窯

電子級玻纖布廠德宏 (5475-TW) 及富喬 (1815-TW) 進入第 3 季旺季，受產品價格走跌而面臨營運虧損，不過，隨著 5G 應用需求興起， PCB 上游的 CCL 廠台光電、聯茂等廠商，今年以來獲利反而見到榮景，未來 CCL 廠所需的超細砂玻纖布需求看俏，相關玻纖布廠將是明年觀察重點。閱讀全文...

〈觀察〉鴻海、國巨都搶進 車用市場成電子廠必爭之地

隨著筆電、智慧手機市場趨於成熟，進入成長高原期，而車用市場受惠電子化比重提升、電動車發展推進、先進輔助駕駛系統 (ADAS) 及自動駕駛成為趨勢、規模更將超越消費性電子應用，鴻海也宣示車用是未來轉型升級一大方向、國巨更透過併購跨入高階車用零組件供應鏈，車用領域已儼然成為電子大廠的兵家必爭之地。閱讀全文...

〈觀察〉二因素干擾 工具機業受惠東南亞建廠需求時程持續推遲

受美中貿易戰影響，許多廠商紛紛將生產基地由中國，轉移至越南等東南亞地區，業界原預期，到越南等地設廠的設備需求，最快將從今年下半年起逐步發酵。不過，由於廠商觀望氛圍濃厚，加上東南亞當地廠房的設備需求，大多以中低階產品為主，也使國內工具機廠接單動能續疲，需求發酵的時間點延後至明年。閱讀全文...

〈台股多空拔河攻略〉不會一路牛市 投資 4 種標的可當避風港

台股在連創 29 年新高後，上周指數起起伏伏，加權指數最終收在 11525 點，單周跌 53 點，周線終止連 4 紅，由於指數仍處在高檔，且資本市場本來就不會一路牛市，行情震盪時，更應該居高思危，法人建議，投資還可以選擇：一、優質高殖利率股；二、金融股特別股；三、債市或債券基金；四、平衡型基金等，都是可以「抗跌保本」的避風港。閱讀全文...



