中國人行：加強反周期貨幣政策 CPI問題不嚴重

中國人行公布的第三季貨幣政策執行報告指出，中國經濟平穩發展，物價上漲出現明顯的結構性特徵，且國內外形勢複雜，挑戰增加，經濟下滑壓力擴大中。

而中國人行表示，將繼續實施好穩健的貨幣政策，加強反週期調節與結構調整，使 M2 和社會融資規模漲幅與名義 GDP 成長相匹配，絕不進行「大水漫灌」政策。

同時，中國人行強調持續進行金融供給側改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。未來也將繼續進行利率市場化改革，推動利率整合，改善貸款市場報價利率 (LPR) 機制，積極推動 LPR 實際的運用。

此外，中國人行指出將 研究推出存量貸款利率基準轉換方案，意味著在目前增量貸款調降後。既有的存量貸款也有望逐步與 LPR 掛鈎，運用市場化方式降低企業融資成本。

市場普遍認為，中國人行在這次報告中一方面強調「常態貨幣政策」立場，但又同時表示將「加強逆周期調節」，顯示未來一段時間中國貨幣環境會趨向寬鬆，但卻不會失序。貨幣政策走向將注重在如何降低企業利息成本上，意味著中國人行會利用結構性貨幣政策工具來達到目的。

針對市場關心 CPI 恐破 4 的話題，中國人行認為，目前 CPI 與 PPI 背離幅度擴大，是因為結構性及基期效應，中國本身並不存在持續性通縮或通膨的環境。由於豬瘟疫情造成的供給衝擊還需一段時間回復，短期 CPI 上漲壓力仍存在，PPI 也將因為基期因素在未來幾個月回升。

資料來源: wind

對於房地產方面，中國人行維持一貫主張，強調將依照「因城施策」基本原則，落實房地產長期有效的管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

