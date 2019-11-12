前中國人行官員 房市調控不宜再緊縮 財政政策需再加把勁

現任上海市人民政府參事、前中國人行官員盛松成昨 (11) 在接受媒體專訪時表示，中國政府要刺激經濟應以財政政策為主，貨幣政策為輔，但目前中國仍有「降息」空間。此外他認為房市調控不宜再緊縮，否則將成為埋下未來房價攀升的因子。

盛松成指出近期豬肉價格飆漲對寬鬆貨幣政策多少會出現一定抑制，可是從核心通膨、PPI 仍呈下滑趨勢來看，中國也有寬鬆貨幣的需求。在綜合比較下，中國的貨幣政策不應該過度釋出流動性，但需要進行「結構調整」。

(資料來源: wind) 中國 10 月份核心 CPI 年增率保持近 3 年的 1.5% 低點不變

這意指中國人行不應該利用降存準率來釋出流動性，反而應以降低 MLF 或 LPR 等這類「降息」方式來有效降低實體經濟的融資成本。

不建議調降存準率主要在於銀行體系並不缺流動性，因此應把貨幣政策著眼於降低實體融資成本，帶動企業貸款意願。雖然「降息」對於銀行業利差會有影響，但只要經濟能回升，中長期而言對於銀行業業績也是利多。

此外，盛松成提到，目前房地產調控政策已恰到好處，但不應再進一步大幅緊縮。因為最近 6 個月，中國房地產投資成長持續下滑，如果過度抑制供給，需求仍在持續上升，供需求缺口一旦再擴大，可能無法如當初所想的控制房價，反而造成未來房價大幅攀升。

9 月底人民幣房地產貸款餘額占全部人民幣貸款的接近三成，同時，今年前三季新增房地產貸款占同期新增人民幣貸款總量約 34%，較去年同期下滑 6.2 個百分點。盛松成認為，以歷史經驗來看，目前房地產貸款比重較為合理，但不應再緊縮。