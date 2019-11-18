〈觀察〉長榮、星宇首次較勁 以「精品」點燃戰火

長榮航 (2618-TW) 與 RIMOWA 合作長達 7 年的迷你行李箱過夜包，將於 11 月 30 日結束提供，取而代之是義大利精品 Salvatore Ferragamo 硬殼包登場，事實上，過夜包代表的是航空公司對軟服務延伸的重視，也可藉由與精品合作為航空品牌力加乘，隨著新崛起的星宇航空以精品定位來勢洶洶，顯然，長榮以精品級過夜包，首度與星宇正面較勁。

過去長榮航皇璽桂冠艙 RIMOWA 過夜包，一推出就掀起航空迷甚至是一般民眾的蒐集熱，不僅人氣超高，更帶動硬殼包風潮，長榮航此次擴大與精品聯手，仍因應旅客對硬殼包的喜好推 Salvatore Ferragamo 過夜硬殼包 (提供於台北出發的長程航線)，而原先已有的 Salvatore Ferragamo 軟包，則推出第二代 (提供於海外返回台北的長程航線)。

不僅皇璽桂冠艙的過夜包大打精品牌，長榮航也全面改款豪華經濟艙過夜包，首次與比利時品牌 Kipling 合作，並將台北地標 101 融入設計，至於回程則是持續與 FURLA 合作新推出第二代。

其實，過夜包是航空服務重要的一環，透過與時尚精品結合，可帶給旅客更驚喜、創新的回饋感和價值感，甚至還會成為旅客選擇以及評比航空公司的重要一環。

可觀察到，長榮航合作的品牌一向是中高端定位，再加上服務細膩和嚴格的飛安要求，在旅客心目中的評價一向居高，也深獲國際肯定。

今年在有服務用品奧斯卡之稱的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會 WTCE 上，長榮航一舉拿下「最佳商務艙過夜包 (Georg Jensen)」、「最佳商務艙過夜包 (Salvatore Ferragamo)」、「最佳豪華經濟艙過夜包 (Sport b.)」；加拿大專業航空雜誌 PAX International 頒發「最佳亞洲經濟艙過夜包 (Sport b.)」；全球知名雜誌 TravelPlus 則頒發「最佳豪華經濟艙過夜包 (FURLA)」。

不過，星宇航空開航在即，以精品級航空定位成功引發網友高討論聲量，可看到其最新導入的窄體機，硬體規格創下多個紀錄，例如商務艙可 180 度全平躺、全機免費 WIFI 服務、全艙等配置 AVOD 機上娛樂系統等，星宇航董事長張國煒甚至自許，要成為「國內航空業規格的制定者」。

消費者不免會將兩大國籍航空業者比較。

長榮航今年獲 SKYTRAX 評為 2019 年全球 10 大最佳航空公司的第 6 名，也獲全球最佳客艙清潔和全球最佳經濟艙機上餐飲雙冠軍肯定，可確定的是，當星宇航空快速帶動討論聲量，且已繳出第一張創新的成績單，未來兩家都打著高端服務的國籍航空，勢必在精緻度甚至是精品定位上強碰頭。

而長期來看，長榮航和星宇航隊服務的要求，將有助國籍航空的整體服務水平再進化。