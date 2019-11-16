德國擬禁止Apple Pay獨大 蘋果稱此舉有風險

德國強制蘋果開放 Apple Pay 給競爭對手，禁止了 Apple Pay 僅限於 iPhone 用戶的臨場通訊技術 (NFC)，壟斷市場。週五(15 日) 蘋果對德國該草案表示，此法恐危及用戶的個人資料和銀行財務資訊。

德國國會近日擬修訂反洗錢法例，在週三 (13 日) 深夜表決，並於週四由全體議會通過該法案，定於明年年初生效。

該法案要求蘋果在德國向競爭對手開放 Apple Pay，以防止 Apple Pay 壟斷市場，此消息傳出，更凸顯出德國越來越認為有嚴加控管美國科技龍頭的必要

這是以反洗錢法修正案的形式出現的，該修正案已由全體議會於週四通過，定於明年年初生效。

Apple Pay 可以讓人們使用 iPhone 進行支付，是該公司業務的快速增長領域，有可能破壞傳統銀行在零售支付系統方面的長期主導地位。

Apple Pay 由蘋果於 2014 年推出，是僅存在 iPhone 中的電子錢包。Apple Pay 透過 NFC 技術，讓用戶能夠輕觸電子支付，來完成支付。

蘋果週五表示，公司對德國這項立法感到驚訝，且我們擔心該法律草案可能會損害 iPhone 與 Apple Pay 之間的個資和銀行資訊安全。”

據悉，德國政府知情人士表示，德國總理梅克爾總理已敦促國會撤回修正案。