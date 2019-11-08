歐盟：Apple Pay限制商家電子支付方式 恐涉反競爭行為

根據路透社報導，歐盟競爭事務專員 Margrethe Vestager 於近期表示，她的部門收到了許多反應，皆是關於 Apple Pay 與其潛在的反競爭行為。並指出「許多人發現，蘋果 (AAPL-US) 讓行動支付市場的競爭變得越來越困難」。

歐盟委員會在 8 月時向多家公司發送了一份調查表，以針對蘋果是否限制電子支付方式等行為進行相關調查。

調查內容包括詢問該公司是否有利用契約責任，規定使用者必須使用某種特定的付款方式，以及此類契約是否包含需在其應用程式和網站中整合 Apple Pay 等條件。

當局也進而調查蘋果是否會因當事人未遵守整合 Apple Pay 等條件，而拒絕店家使用該公司的應用程式。

雖蘋果一在強調 Apple Pay 的安全性，但投訴者表示，蘋果透過鎖定 iOS 設備中的 NFC 晶片使其僅能與 Apple Pay 配合使用，此舉扼殺了其他支付服務參與競爭的機會。

蘋果在歐盟除了 Apple Pay 涉及反壟斷的議題外，該公司仍身陷與 Spotify 的衝突，涉及蘋果的 App Store 對第三方應用程式開發人員的態度偏頗，許多政策皆有利於該公司自己的應用程式和服務。