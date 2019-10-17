Apple Pay恐有反壟斷嫌疑 歐盟即將介入調查

蘋果 (AAPL-US) 再度遭歐盟反壟斷機關質疑，這回盯上了蘋果行動支付 Apple Pay，根據 MLex 的報告稱，為了在正式調查前蒐集更多訊息，目前反壟斷審查小組正向其他行動支付同業詢問 Apple Pay 的市場行為，好進行正式調查。

此次調查重點在於蘋果 iPhone 用戶，調查小組針對 iOS 系統用戶在設定 iPhone 時，Apple Pay 自動彈出畫面的行為，提出壟斷質疑。另外潛在問題是蘋果不允許第三方支付服務，存取 iPhone 中裝置的 NFC 晶片 (Near-Field Communication)，限制 iPhone 用戶只能使用 Apple Pay 行動支付。

蘋果對此表示，限制第三方對對 NFC 晶片的權限可以提供更嚴格的安全性，尤其是在處理敏感的銀行數據時。他們還認為這是消費者首先選擇 Apple Pay 的原因之一。

歐盟反壟斷調查專員 Margrethe Vestager 正著手調查蘋果行動支付 (圖片: AFP)

歐盟反壟斷調查專員 Margrethe Vestager 表示，她知道蘋果一直在限制其他行動支付商取得 iPhone NFC 晶片權限。她指出像是谷歌和三星尚未觸發這次調查，是因為安卓系統的智慧手機允許所有支付應用程式訪問手機內的 NFC 晶片。

日前蘋果就與高盛一同推出自家信用卡 Apple Card，期望進一步推動 Apple Pay 發展。

去年 12 月，蘋果逃掉與瑞士支付公司 TWINT 的一起投訴，以避免進行此類調查。