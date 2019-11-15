【群益投顧】中美貿易談判利多消息挹注， 大盤創近三交易日新高

一、盤勢分析

今日亞洲盤傳出， 大陸解除對美國禽肉的限制， 美國豬肉等將可以直接輸往中國大陸； 白宮經濟顧問柯德洛（ Larry Kudlow） 今天也表示， 美中已到最後階段，更接近達成貿易協議。中、美貿易談判有機會獲得進展的消息挹注下， 包括台股以及亞洲盤上半場的美股指數期貨電子盤， 皆呈現強漲態勢。今日盤面以面板股與 NB 代工股等， 表現相對強勢。今日媒體報導， 鴻海集團的面板股群創 (3481) 將回台投資 701 億元， 成台商回流最大宗， 且決定擺脫面板產能競賽，擴大 AI 智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量來迎戰。

二、盤勢預估

從今日蘋概股的表現態勢與近期高價電子股 "爭后位" 等盤面發展來看， 階段操作，基期與籌碼是選股考量的要點。此外，年底前後集團作帳，亦為選股可以注意的方向。高價電子比價爭霸，折射出的要點之一為，階段買盤風險意識轉升，導致資金往籌碼相對乾淨、散戶籌碼著墨少的方向移動。蘋果金屬機殼廠供應商可成 (2474) 昨(14)日舉辦法說會， 董事長洪水樹表示， 可成營運「最壞的時期已經過去」，預期本季業績將持續較第 3 季成長，訂單能見度已看到明年初；今年確實是非常挑戰的一年，所幸目前庫存已消化差不多，加上今年客戶新機狀況不錯，因此下半年起已大幅改善， 本季還會持續走升。洪水樹的談話，顯示蘋果新機訂單的挹注仍可期。不過從周五蘋果供應鏈股價表現觀察，零組件廠多數股價表現偏弱，只有連接器股良維，與散熱股的奇鋐，PCB 股景碩、欣興、燿華等表現相對強勢。折射出雖然 PCB、散熱族群波段漲幅相當大，資金仍持續在 5G 概念題材找機會的態勢，但也反映階段盤勢有缺乏題材挹注的窘況。操作上逐強順勢操作時，面對股價漲多，亦應謹慎觀察後續籌碼變化。相對而言，蘋果代工廠則為盤面相對強勢的族群，而這一族群權值重，因此也引領今日早盤指數一度上漲逾百點；而相關代工廠當中，除了 8 月以來起漲，10、11 月大漲的和碩逆勢走跌外，皆為上漲走勢，其中期基期相對較低的 NB 代工廠英業達、緯創表現最為強勢，顯示基期輪動，亦為影響階段股價強弱的重要因素。鴻海旗下工業電腦廠樺漢 (6414) 為今日盤面最強勢的中大型股；樺漢在周四法說會中表示，預估第 4 季在品牌業務帶動下， 單季營收季增 7-9%， 毛利率及營益率則估持平上季。不算有太大亮點的預期，但從周四呈現鴻海集團漲小不漲大(週四鴻海跌， 但亞太電、建漢等子公司大漲)， 周五又有子公司樺漢、群創等強漲的脈絡做觀察，結構指向年底前後集團作帳的氛圍，也是階段選股可以留意思維的方向。

三、強勢股

電子：

樺漢 (6414) 、大同 (2371) 、原相 (3227)、可成 (2474)

非電子：

美時 (1795)、康友 - KY(6452)、為升 (2231)、亞泥 (1102)

本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據