台股盤中－蘋概三王領漲 中小型股回神 力守11500大關

美中談判今 (15) 日傳喜訊，白宮經濟顧問庫德洛表示，美中貿易協談已接近終點，激勵亞股重拾漲勢，台股隨著財報季結束，資金開始回流表現績優的中小型股，今日開盤不久，即躍回 11500 大關，蘋概三王漲幅一致，IC 設計、PCB 族群強勢表態，股后競爭同樣激烈，預估今日成交量 1300 億元。

蘋概三王今日走勢一致，台積電站回 5 日線，續往 10 日線靠攏，鴻海則在 90 元附近遊走，大立光持續在盤上震盪，三王皆小漲表態，其餘權值股如金融類股也有不錯表現，華南金、玉山金、新光金上漲逾 1%，永豐金、元大金也有近 1% 漲幅。

台股盤中今見三千金，再掀股后爭奪戰，矽力 - KY 今日盤中最高來到 1005 元，精測最高則來到 1010 元，不過，兩者隨後皆失守千元大關，矽力 - KY 跌幅逾 2%，精測則上漲近 2%，另外，隨著股后競爭激烈，高價股比價效應顯現，信驊強漲近半根漲停板，譜瑞 - KY、和泰車也有逾 1% 漲幅。

隨著矽力 - KY 躍居股后，IC 設計今日再現慶祝行情，世芯 - KY 第 3 季財報亮眼，第 4 季營運再續強，今日亮燈漲停，續創歷史新高，同為 ASIC 廠的創意，今日漲幅近 3%，聯發科、義隆電、同欣電也有 3% 以上的漲幅，值得留意的是，立積、揚智跌幅皆逾 1%，聯詠則跌近 3%。

PCB 族群今日表現同樣強勁，欣興表現最亮眼，漲幅近 4%，瀚宇博、南電漲幅達 2%，定穎、耀華、聯茂也有逾 1% 的漲幅，至於臻鼎 - KY 則因外資降評，股價持續下探，跌幅逾 1%。

整體而言，美中貿易戰發展雖有疑慮，但持續往正向發展，且國際資金政策持續寬鬆，有助資金行情延續，指數也可望在區間震盪，也有助中小型股表現，不過，若指數失守月線，須提防獲利了結。