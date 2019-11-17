〈鉅亨看世界〉中國的藥品威脅

美國國會美中經濟暨安全審查委員會 (USCC) 在最新的年度報告中指出，由於中國已成為醫藥品的生產大國，針對美國目前過度依賴中國產藥品的現狀提出警告。USCC 也向美國國會提出建言，認為須對相關風險作出檢視。

美國 USCC 在本週四 (14 日) 所召開的記者會上，公布了年度報告書。內容中提到，由於中國政府以優渥的補助金扶植該國醫藥產業，結果使得中國成為學名藥等藥品，以及原料方面的生產大國。包含美國在內的全球許多國家，也都逐漸拉高對中國產藥品的依賴程度。

除此之外，USCC 擔心中國產危險藥物會流入美國境內，也擔憂中國政府會把藥品當成籌碼，利用為經濟方面的武器。若今後中國政府對重要醫藥品實施出口限制，恐怕會為美國帶來嚴重風險。

USCC 在記者會上提出建言，要求美國國會必須針對美國國內藥廠的生產能力，還有對中國產醫藥品的依賴程度，以及在醫藥品的進口管制方面作出檢視。

佈署在吉布地共和國的中國人民解放軍 (圖片：AFP)

而在另一方面，USCC 也憂心中國政府在軍事方面的野心。日前中國政府宣示要建立世界一流的軍隊，還要推動 AI 人工智慧及宇宙方面的軍事運用。目前中國在非洲吉布地共和國與南美阿根廷設有軍事據點，未來也打算在柬埔寨進行佈署。

一位參與這回報告的委員說道「中國政府非常明顯的打算將該國軍隊改造為，可在全球進行活動的軍隊」。對於中國軍力的提升，感到無比憂心。