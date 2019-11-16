〈工業技術資訊月刊〉鐵三角兌現創業夢想

科技創新是人類文明演進的動力，過去，腦袋裡的創意必須變成商品才能產生價值；現在，網路數位時代來臨，全球最多房間出租的民宿業者，名下沒有房產，提供最多載客服務的車行，名下沒有車子，因為知識、智財本身就是價值。台灣首次無形資產融資終於實現，為我國寫下無形資產經濟的新里程碑！

在工研院、台灣企銀、中小企業信保基金合作下，完成台灣首次的無形資產融資創舉。右 4 至右 6 為工研院院長劉文雄、中小企業信用保證基金董事長李耀魁、台灣企銀董事長黃博怡。首批取得融資的廠商包括亞拓醫材創辦人洪偉禎（左 3）、博信生物科技創辦人王中信（右 3）與瓏驊科技總經理葉治宏（右 2）。

創業初期需要花費許多時間、心力投入研發設計；構想確認可行之際，還需要將產品推向量產、市場行銷推廣……「每天早上只要一睡醒，就會想到資金從哪裡來？」新創公司柯思科技執行長蔡尚志一語道出許多創業者的困境。

為實踐無形資產經濟及融資協助新創企業，經濟部工業局串聯工研院、台企銀及經濟部中小企業信保基金的專業團隊共同研擬，組成技術專利、資金融通、信用擔保的「鐵三角」，解決新創企業創業的資金問題。

無形資產評價 搭橋科技與資金市場

推動無形資產評價與融資立法不遺餘力的經濟部，由次長林全能代表出席本次活動。他表示，創意、發明等無形資產，是台灣經濟發展不可或缺的重要力量，要活化，就必須要有金融機構的支持，至於鑑價、評價的機制建立，則期待工研院的協助。透過工研院擁有的研發能量，以及鑑價經驗作為評定基礎，加上台企銀與信保基金的支持，方能成為推動新創穩健發展的三股能量。

擔任國內產業發展政策推手的工業局，由副局長楊志清代表出席本次活動。他表示，去年台灣產創條例第 13 條修法通過後，工業局積極推動評價基準、建立評價資料庫、培訓評價人員、建立人員及機構登錄管理等創新機制，為台灣建立無形資產評價完整生態體系。本次透過台企銀、經濟部中小企業信保基金的大力支持以及工研院緊密合作，完成台灣首次專利融資成功之創舉，不但為中小企業增加一項具有前例可循的融資管道，更創造台灣小而美的新創高價值企業，讓無形資產成為推升台灣經濟發展的重要力量。

促成本次科技與資金市場連結的推手，工研院院長劉文雄曾任職美國矽谷高科技公司多年，他認為，矽谷新創風潮主要來自於資金市場的挹注，及對無形資產評價的重視。「台灣不缺資金，而是資金無法有效進入科技市場，要讓資金重新導入科技市場，政府必須扮演點燃動能的火苗，」他說，政府在 2 年前透過「產業創新條例」修法，為無形資產融資奠定法源基礎，蔡英文總統更指示，由工研院扮演無形資產評價的角色，讓金融界了解技術與專利的價值，願意把錢借給有想法、想創業的人。

最先響應無形資產融資的台灣中小企業銀行董事長黃博怡坦言，借貸必然有風險，尤其過去無形資產常面臨評價缺乏公信力、擔保品薄弱，因此科技新創在籌集資金上自然困難重重。如今除可參考工研院的專利評價報告，以及信保基金共同分擔風險外，台企銀已開始培育同仁接受無形資產評價師的訓練，協助處理無形資產在交易、財務、稅務、管理等問題。

「政府讓你靠，信保讓你保」，經濟部中小企業信用保證基金董事長李耀魁，不僅展現對新創團隊的全力應援，為協助企業取得銀行資金，不再以財務狀況或擔保品作為唯一授信依據，而是著重於計畫可行性、研發現況和經營團隊等企業軟實力。

智財融資挺新創助升級

今年 5 月，台企銀率先訂頒「無形資產附收益型夾層融資貸款辦法」，規定兩類貸款對象：一是購買工研院產出智財（IP）並進行技術移轉，經無形資產評價機構出具評價報告及工研院推薦的廠商；二為所持有的智財已依法登錄無形資產評價機構，或由評價人員出具評價報告，並經工研院評估推薦的廠商，可獲信保基金擔保，向台企銀申請智財評定價值的 80%，最高 1,000 萬元的優惠貸款，貸款利息在 2% 到 3% 之間，約定 5 到 7 年還款。

台企銀目前已協助亞拓醫材、瓏驊科技、博信生技，以其專利智財權取得融資，總貸出金額為 2,500 萬元。黃博怡表示，目前還有包括雲派科技、柯思科技、昇雷科技等 10 餘家企業正在輔導與洽談中，未來將持續推動智財融資，放大智財融資的能量。

「經濟學上的四大生產要素包括勞力、土地、資本與企業家精神，」工研院技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜認為，知識經濟時代，「絕佳的創意、點子更能帶進資本、吸引人才。」有形的生產要素只能得到有限的產出，無形的資產卻能創造無限的價值，藉由台灣跨出無形資產融資的第一步，成功搭橋科技與資金市場，為台灣產業加油。

亞拓醫材：用創意敲開夢想大門

撰文／陳怡如

一個只有手掌大小的蝸牛式導尿管，像捲尺一樣可收納攜帶的小巧體積，解決傳統導尿管長約 30 公分攜帶不便的尷尬場面；貼心的手持握環設計，讓患者使用時不會接觸到導尿管，排除泌尿道感染問題。這個來自亞拓醫材研發的創新產品，不僅被 CNN Money 網站評為「嘗試改變世界的三大發明之一」，也讓亞拓醫材成為台灣第一批獲得無形資產融資的公司之一。

亞拓醫材創辦人暨董事長洪偉禎（見上圖），原為台大醫院腦神經外科醫生。2011 年，因為參與史丹佛大學的進修計畫，人生從此轉了彎，不但和課堂夥伴組成團隊，以創新導尿管的概念參與創業競賽，更毅然辭去 11 年的醫生工作轉而創業，把導尿管的創意點子實現出來。2014 年推出產品後，不僅取得多國專利，獲得美國 FDA 及歐盟 CE 的上市許可，還連續 3 年拿下德國 IF 設計發明獎。

從醫生變成創業家，洪偉禎深知新創公司尋求資金的痛點，「新創公司初期要找資金不容易，因為投資人不知道你的成功機率有多大。」對醫療領域來說，進入門檻又更高，不僅要把點子變成產品，還要通過各國檢驗或保險給付。所以初期亞拓醫材僅靠比賽獎金維持營運，直到後續慢慢累積研發成果後，才較易獲得投資人青睞。

也因此，目前推行的無形資產融資，對新創公司是一大助益，「尤其醫療公司以無形資產居多，我們有專利、有實驗結果、有 FDA 和歐盟認證，未來台灣會更認同無形資產的價值。」

洪偉禎表示，除了實質的資金挹注外，這也代表工研院認可團隊的相關專利和所代表的價值；連帶的新聞曝光，讓公司被更多銀行、媒體和投資人認識，「在資金背後的無形價值反而更大，這幫我們開了另一扇門，對新創公司來說，每開一扇門都是不容易的。」一旦無形資產能被客觀衡量其價值後，新創團隊無異就有更多的敲門磚，能夠敲開夢想大門。

手掌大小的蝸牛式導尿管不僅解決傳統導尿管攜帶不便的困境，也讓亞拓醫材成為台灣第一批獲得無形資產融資的公司之一。

博信生技：以專利突破募資瓶頸

撰文／劉映蘭

「資金，對所有新創企業的企業主，絕對是一道必解的難題。」博信生物科技公司創辦人王中信（見下圖）一語道破多數新創公司所面臨到的課題。2011 年團隊研發出亞洲第一個超音波顯影劑而獲得「國家創新獎」，2 年後創立博信生技，憑藉著技術、人才、和熱情，一路走來，自然也會碰到應以募資或是融資的方式充實營運資金的問題。

畢業於清大醫學工程博士班的王中信，念博士班時發現台灣既沒有生產也沒有引進超音波顯影劑，因此萌生「自己做做看」的想法，在指導教授的支持下投入研發。他進一步收集市場資料後發現，全世界做超音波顯影劑的只有 3 家國際廠商，儘管超音波顯影劑的技術門檻比起一般電腦斷層或核磁共振顯影劑高出許多，但這塊市場每年至少都有 15% 到 20% 成長，是所有類別顯影劑中成長最為快速的類別，王中信的創業雛形於是在腦中逐漸成形。

博信生技成立至今 6 年，王中信指出，包含初始的創業基金，已進行了 4 次募資，但這次能像國外一樣以無形資產來獲得貸款倒是第一次，相當感謝能參與這一次由工研院，中小企業信保基金，台灣中小企業銀行所主導的計畫。對於台灣總算建立了國外專利質押的模式並開始運作非常欣慰。

簡單來說，這次博信生技採用的「專利融資」模式就是由工研院做專利鑑價的第三方，信保基金做保證人，向台灣企銀借錢。王中信綜合與其它新創公司交流的心得指出：「新創公司一般在成立 2 至 3 年就會遇上對外募資的關卡，這時候產品可能還沒上市或市占率尚不高，對外引資不易。現在有了專利融資作為科技新創公司的緩衝營運資金，相信可以幫助到更多有夢想、正努力創業的年輕人。

「我也希望這次的專利融資只是一個開始，未來全國擁有優質專利的新創公司，可以有機會將專利鑑價、作價運用到估值、募資等等面向，活化國內的科技投資市場，」王中信充滿信心的說。

博信生技研發出亞洲第一個超音波顯影劑，以此申請專利融資，作為科技新創公司的緩衝營運資金。

雲派科技：專利融資挺新創打國際賽

撰文／王珮華

你有停車困擾嗎？明明停車場外顯示有 3 個空位，進來後繞來繞去還是找不到在哪裡？號稱智慧停車場，但空位顯示燈號只在車位上方，若一開始「賭」錯車道，眼睜睜看著後進者先找到空位，不禁讓人懷疑，智慧停車到底哪裡智慧？

目前正接受工研院「無形資產融資」方案輔導的新創公司雲派科技，正是以此出發點，透過物聯網感測技術即可掌握停車位狀況，並提供預約車位服務，兼顧「消費者」、「停車場業主」與「政府」三方利益。現已在台灣、香港與泰國提供服務，並獲得 2019 年香港零售科技創新大獎。

「雲派的解決方案，是讓停車場哪裡有空位，哪裡沒空位，在手機螢幕上一目了然，」雲派科技總經理林治宏秀（見下圖）出專屬 APP 解釋，進入停車場，即時空位地圖立刻跳出，駕駛人點擊綠色空位方格後即可導航前往；因所有車格狀況都能掌握，還能付費預約車位，「如此一來，業主導入智慧停車，不只服務客戶，還可增加停車收益；與零售百貨會員整合，還能挖掘出含金量高的客戶，增加業主投入的誘因，政府也能在稅收、環保與交通上獲得好處。」

為此，雲派自行研發的變色龍室內導航系統，讓駕駛人就算駛入地下室也能準確導航到位；因應大型停車場需求，雲派開發易於在手機上操作的介面，讓使用者觸控就能 Zoom-in 與 Zoom-out，快速選取所需車位。另外搭配與手機通訊的地鎖，預約車到，車格地鎖下降，維護預約者權益。雲派正擬以這幾項專利，向銀行申請無形資產融資中。

林治宏認為，資金的確是新創事業的關鍵，「台灣的創投現在多以上市前投資為主，他們都等著新創公司成功才願意投資，」他也透露，公司成立 3 年來，投入的研發與推廣，已燒掉 1 億元資金，「儘管已獲得國發基金投資，但我們打算盡快擴散到日本、新加坡等 8 國市場，資金需求還是很大。」

「輪胎沒氣還是跑不動的，」林治宏不只想做台灣或亞洲的「停車王」，他更將眼光放到未來電動車充電管理及無人自駕車停車方案。他期待無形資產融資能夠與時俱進，不僅能為新創提供輔助資金，更能扮演跟土地、資產同等地位的財務工具，支持台灣新創前進國際市場打擂台。

雲派科技透過物聯網感測技術掌握停車位狀況，並提供車位預約服務，目前擬以此專利申請銀行融資。

柯思科技：智財融資助新創專注研發

撰文／王珮華

「新創圈有句玩笑話，要跟銀行借錢，第一個要看你爸爸是誰，第二個要看你媽媽是誰。所以我第一次開公司向銀行借錢，至少被拒絕了 6、7 次，」頂著交通大學資工博士學位的柯思科技總經理蔡尚志（見上圖），想起創業初期找資金的艱辛，臉上透露著無奈。

柯思科技至今已邁入第八個年頭，跨越新創公司最艱險的頭幾年，講起募資、融資，蔡尚志還是皺起了眉頭。「第一筆資金是最困難的，」他解釋，一般銀行融資貸款得看公司資本額、營業額，「但我們還是需要一筆錢把產品做出來才有營業額啊！」這也說明了，為什麼柯思科技做出了台灣第一套智慧氣網解決方案，卻在過去 8 年，投入包括數位金融、電子商務、網站開發、影像辨識等林林總總的專案，「為的就是營業額。」

深知新創事業融資的困擾，蔡尚志利用「亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟」與總統蔡英文餐敘的場合，提出新創公司募資難題。他表示，新創公司投入物聯網、人工智慧等未來科技研發，當中最有價值的是商業模式與創新構想，但因為缺乏廠房、機台等有形資產，在融資上相對弱勢。蔡總統當場指示，由工研院提供無形資產鑑價服務，做為銀行融資依據，蔡尚志的建言，無異為台灣第一次的無形資產融資，補上臨門一腳。

這次擬用於申請無形資產融資的專利，是「智慧瓦斯雲端系統」的相關技術。蔡尚志說，這套系統是運用人工智慧、物聯網技術，搭配用戶端微電腦瓦斯表、管線感測器，達到用戶需求預測、動態壓力調節、幹管氣體洩漏偵測、管線劣化偵測的功能。

蔡尚志分析，燃氣發電的碳排量比燃油、燃煤低很多，是相對潔淨的能源；政府 2025 能源轉型政策中，燃氣發電目標要達總發電量的 5 成以上，相對目前的 3 成，可預見未來幾年將大幅成長；加上 2021 年台灣將全面換裝微電腦瓦斯表，燃氣發電調配、頭端壓力調整、公共安全、能源節約等需求，勢必會越來越高。

「如果早一點有無形資產融資，我可能不用花 5 年做專案，而是能將心力集中在核心競爭力上，」蔡尚志說。柯思目前有國發基金的投資、與中華電信、瓦斯業者合作概念驗證，並與菲律賓武端市簽署合作意向書，拓展海外市場。現在柯思已逐漸走出草創艱辛，萬事俱備，正待揚帆啟航。

柯思科技天然氣需求成長商機，打造「智慧瓦斯雲端系統」，提供天然氣供應商更智慧、安全與節能的管理方案，擬以此申請專利融資。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 335 期 2019 年 11 月號，未經授權不得轉載。