〈鉅亨看世界〉柏林圍牆倒塌30年後

柏林圍牆倒塌迄今正好滿 30 年，對於大多數局外人來說，德國統一是一次歷史性的成功，但對身處東德的人來說，他們的生活出現了翻天覆地的變化，花了 30 年時間，考驗還在持續。

圍牆倒塌對東德影響重大

1989 年 11 月 9 日，大約 50 萬人聚集在東柏林中心廣場舉行抗議集會 5 天之後，東德有意取消旅行限制，卻錯誤發布為「立即生效」，成千上萬的東德人歡呼著衝過柏林圍牆，用各種工具砍砸牆體，劃分東西德國的柏林牆因而坍塌了。

自此 30 年後，德國仍瀰漫著無形的障礙， 它正在慢慢瓦解，但仍然存在。

東德人們翻越圍牆 (圖: AFP)

在很多的層面上，德國依然是一個國家、兩個世界。圍牆倒塌後的統一局面，由西德吹進的「民主風」，在東德打擊了幾乎每個家庭，突然的資本主義洗禮，帶來成千上萬的公司倒閉，超過 300 萬人失業。

現年 36 歲的 Diana Lehman，目前是圖林根州議會的議員，她表示，在她成長過程中，認識的每個人幾乎家庭都遭受打擊。

柏林洪堡大學社會學教授 Steffen Mau 表示，東西德的許多差距，特別是經濟差距已經縮小，但東西方之間對於許多重大議題，包括如何信任民主機構、對精英及媒體的看法、對與俄羅斯的關係，都有著很大不同。

不僅如此，對於看待自己和「這個國家」的方式，東西方都存在巨大的差別。Mau 表示，大多數西部人認為，兩德已經沒有重大區別，相反地，大多數的東德人會認為，兩邊仍存在巨大差距，近半數東德人感覺自己仍然像二等公民。

東西經濟差距縮小但仍存在

即使經濟上的差距在縮小，但仍然明確。最新的失業率調查，東西部分別是 6.1% 及 4.6%，不過東部薪資卻還比西部少了 20%。

Berenberg Bank 首席經濟學家 Holger Schmieding 認為，兩邊在收入及 GDP 的差異，卡在一個特殊的問題—德國多數最富有的人生活在西方。儘管東部城市的生活水準，正漸漸向西方城市靠近，但兩方最大的差別在，東部缺少頂級、大公司、高收入的城市。

根據哈雷經濟研究所的數據，在德國最大的 500 家公司中，只有 36 家在東部設有總部。

柏林圍牆成為歷史 (圖: AFP)

Schmieding 補充說，隨著東西方差距的縮小，德國的城鄉之間又出現了另一個差距。

另一方面，處於全國最精英的職位，主要仍來自西部。Mau 指出，即使在德國東部，四分之三的領導職位，也被具有西德背景的人占據。

東德女性表現出色

不過，德國東部還有另一面。

雷曼說，從共產時代開始，人們團結及互助的精神，並未因政權崩潰而瓦解，她也不希望將這份過去切割出去。

此外，東部婦女享有更高的地位，這也是來自前東德的傳統。

Mau 表示，東德男女結婚的時間很早，離婚率也高。東德女性非常獨立，她們有自己的職業，而且非常自信。

Mau 指出，東德婦女成功的一個例子是。在德國 30 家最大的公開上市公司，董事會中大約有 200 人，其中只有 4 名是東德人，而其中 3 人是女性。

梅克爾就是東德人 (圖: AFP)

官方與民間統計還能細述東西部的差距，但關鍵在於兩方是否能順利彼此融合。

民粹在東德發展快速

隨著全球化與民粹主義之間的鬥爭在西方世界愈演愈烈，這些傷痕再次將德國東部推上了第一線。

歷史幾乎從不站在他們這邊，早年他們看著紅軍將工廠設備搬回蘇聯，而西部卻利用馬歇爾的資金重建。如今，為建設東部而徵收的「團結稅」已於今年停徵，重建的路上仍困難重重。

就像是美國總統川普堅持的「美國優先」、英國所主張的脫歐及布達佩斯的民族主義者，許多德國東部人認為，德國政府在幫助外國人時做得太多，反而忽略了本地的升斗小民。

上個月的圖林根州州選舉中，極右翼的 AfD 贏得了 23% 的選票，相當於之前的兩倍，並使議會無政黨過半，雷曼所屬的社會民主黨，僅以 8% 居於第 4。

來自東柏林的歷史學家 Ilko-Sascha Kowalczuk 表示，民粹的趨勢在世界各地都存在，但是在東德，它們的發生速度更快、更戲劇化。

來自東德的梅克爾 (Angela Merkel) 在過去 15 年擔任德國總理，似乎有助伸張東德的主張，但這一章即將結東，她的影響力在消退。她與周圍的人私下交談時，對下一代德國領導人不抱任何信心，並且擔心她一旦離職，德國將陷入混亂。

AfD 在圖林根州領袖 Bjoern Hoecke 的觀點，就是梅克爾恐懼的類型。他曾說，德國因為紀念納粹罪行而「受挫」，並稱柏林大屠殺紀念館為「恥辱紀念碑」。在目前統一的德國，他的政黨在 45 歲以下的選民中最受歡迎。

和過去不同，現在最大的隱憂來自德國經濟陷入困局，當人們開始細究原因，這些歷史糾葛更容易被放大，讓這個看似已經團結的國家，又一次擔心裂痕的出現。