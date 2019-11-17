〈工業技術資訊月刊〉學研攜手灌注生醫跨域能量

工研院與國立成功大學於 10 月簽署合作意向書，雙方將透過生物科技研究，進行創新技術產業化及跨領域合作，以培育下世代生技菁英人才。首波重點聚焦細胞治療（Cell Therapy）與運算醫學（Computational Medicine）兩大議題，為在地產業注入一股創新能量。

工研院攜手成功大學簽署合作意向書，未來將鎖定細胞治療與運算醫學為重點發展項目，圖為工研院高效增殖間質幹細胞無血清培養基細胞工廠。

在「5+2 產業創新計畫」中，政府致力打造國家級的生醫重鎮，包括南港的國家生技研究園區、新竹生物醫學園區，更希望將這些能量延伸至南台灣，為在地產業點火添薪。工研院這次將合作對象擴及成大與成大醫院，也呼應了政府積極推動的政策。

工研院院長劉文雄表示，隨著物聯網、大數據的發展，各國積極投入精準醫療以降低醫療支出、讓醫療更有效率，如何將數位科技與醫療成果整合，是生醫產業布局下世代技術的首要關鍵。台灣資通訊與醫療產業人才濟濟，工研院與成大的合作就是要結合這兩個領域最好的人才，讓生醫產業成為最具競爭力的產業。

劉文雄認為，治療個人化、客製化就是下世代醫療趨勢，而精準醫療有賴 AI 與數據分析的支持，才能給予病人最適合的治療。台灣有一流的資通訊與醫療人才，擁有絕對的優勢，結合健保及醫院數據，再加上醫療領域的創新發展，「台灣在細胞治療是很有機會的。」

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，工研院以「醫病雙贏」為出發點，在醫電與診斷、標靶藥物、複合醫材與再生醫學等重點技術領域基礎上，將透過創新生醫運算的整合平台，為台灣創造高附加價值的生醫與醫材產業。在衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文推動下，如何引導台灣產業在臨床功效與產品安全兼顧下，以跨領域合作發展具有競爭優勢的個人化細胞治療，是未來努力的重點。

成功大學校長蘇慧貞指出，下世代的重點就在於「跨域」、「精準」，成大有很好的場域；而工研院在產業鏈結方面具有優勢，透過這次合作可以連結不同的產業體系，強化夥伴關係，進行創新技術產業化及跨領域合作，為生醫產業帶來很好的外溢效果。

台南市長黃偉哲也到場見證表示，台南生技廠商家數超過 400 家，具有完整產業聚落，若有一個平台能集結大家的成果，組成國家隊，絕對比單打獨鬥來得強，期待雙方合作盡快有成果，把台灣生醫產業帶向國際。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 335 期 2019 年 11 月號，未經授權不得轉載。