〈鉅亨看世界〉Nikon能否反轉頹勢？

日本光學大廠 Nikon(7731-JP) 在 11 月 7 日公布了最新財報。Nikon 本年度的業績預測，讓許多人跌破眼鏡。

Nikon 年度營收展望，較今年 5 月時的預測調降 500 億日圓至 6200 億日圓，年減 12.5%。營業利益預測也調降 320 億日圓至 200 億日圓，年減 75.8% 出現大幅萎縮。

另外由於颱風所帶來的損失，還有客戶延緩設備投資，包括半導體及 FPD 平面顯示器相關曝光設備在內的精密機械部門，也將營收目標的達成日期延緩至下個年度。預估精密機械部門的營收，將出現年減 195 億日圓至 2550 億日圓。

(圖片：Investing.com)

造成財測下修的主因，出在產品主力的相機部門。這回財測在相機部門作出大幅下修，調降 250 億日圓，較去年同期減少 611 億日圓。影像部門也預估會出現 100 億日圓的營業虧損。

Nikon 的財務長岡昌志說道「市場的急速萎縮沒有停歇」，表示虧損的原因出在相機市場的惡化。

根據 CIPA 統計，日本的數位相機在 2010 年達到 1 億 2146 萬台的出貨高峰。到了 2018 年時，只剩下 1942 萬台，約為鼎盛時期的 1/10。

而 Nikon 的最大對手 Canon(7751-JP)，也在 2019 年度財報當中 3 度下修財測。

而目前在數位相機市場唯一表現良好的，大概只剩下無反相機。根據 TSR 調查，在 2018 年的全球出貨量中，無反相機年增 3% 至 428 萬台，而單眼相機則出現年減 16% 至 622 萬台。過去 Nikon 對於無反相機的態度消極，也太晚切入這塊市場，讓索尼 (6758-JP) 等對手奪得多數市占。

不過目前 Nikon 打算在工具機領域力圖振作，希望能夠填補相機部門逐漸流失的獲利。

日前 Nikon 在財報發表會上宣布，將與工具機大廠 DMG 森精機 (6141-JP) 合作，拿出該公司在光學方面的拿手絕活。也希望透過 DMG 森精機的銷售通路，來推廣自家的光學加工機械。