日經：華為高層 10 月訪台 力邀台積電赴中國設廠

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）週四 (14 日) 晚間報導，華為高層十月曾訪問晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，以確保將更先進晶片製造產能轉移中國。

該報導指出，台積電近期接連遭遇美中雙方的壓力，皆表明了台灣戰略地位的重要性。

該報導引述消息人士表示，華為為鞏固台積電穩定供貨，10 月華為高層曾訪台，主要是希望台積電將更先進的生產配置到中國，因為台積電供應的先進晶片對華為生存來說至關重要。

台積電發言人孫又文 (Elizabeth Sun) 向《日經亞洲評論》回應，台積電不會對客戶事務發表評論，並重申沒有將先進晶片生產進一步轉移至中國的計畫。華為則回應，根據公司政策不對公司高層行程給予置評。

除了華為力邀台積電赴中國設廠外，台積電近期受到美國客戶的壓力。

上月底《紐約時報》傳出，美國商務部力邀台積電赴美設廠，以確保軍事用途的先進晶片供應安全。台積電創辦人張忠謀 2 日在台積電運動會上意有所指表示：「當世界不安靜，台積電將變成一個地緣策略家的必爭之地！」

台積電為全球最大晶片代工廠，也是蘋果和華為的重要供應商。外媒報導，美國政府多次設法說服台灣政府，限制台積電供應華為晶片等產品，以填補美國對華為貿易禁令的缺口。

台積電代理發言人孫又文本月 4 日回應，此為錯誤報導，並無此事，美國政府並未要求台積電不能出貨給華為。