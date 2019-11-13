張忠謀真正接班人魏哲家 台積電大爆發的關鍵推手

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀交班後的 500 天，真正接班人的樣貌終於愈來愈清晰，台積電 4.8 萬名員工，除內控單位之外，全部都由一個人指揮，他是台積電總裁暨副董事長魏哲家，現在台積電裡，最有權力的人。

《財訊》報導指出，魏哲家上任後不僅大幅更動高階主管，強力整頓供應鏈，甚至祭出史上最高資本支出，對抗強敵三星，是台積電股價與市值一路創下歷史新高的幕後推手。今年初，一位和張忠謀認識多年的半導體公司董事長談到台積電，當時他就直言：「CC（魏哲家英文名）應變能力很靈活，他才是張忠謀真正的接班人。」當時外界仍對台積電的「雙首長制」深信不疑，沒人敢妄下定論；然而，根據《財訊》觀察，這 500 天的接班過程，赫然發現張忠謀的交棒藍圖，輪廓已經愈來愈清晰。

今年台積電運動會後，劉德音和魏哲家首次共同舉行記者會，媒體關心的焦點之一，自然是雙首長制究竟是如何運作，《財訊》提問兩位如何分工？魏哲家簡短回答，「所有對外跟政府之間的關係，董事長代表公司，所有對客戶，把業務做好，我必須負責。」但究竟有哪些單位向魏哲家報告？哪些單位向劉德音報告？台積電的答案是，只有負責內控的單位，以及兩個基金會向劉德音報告，其他所有單位都向魏哲家報告。

《財訊》報導，由劉、魏兩人分別出任董事長和執行長的制度，是美國普遍採用的公司治理方式，順著美國企業的操作邏輯，不難發現，多是以執行長為核心。以蘋果為例，絕大部分的報導關注蘋果執行長庫克做了什麼，卻很少有人知道蘋果的董事長叫 Arthur Levinson；談到微軟，執行長納德拉的公開談話，隔天就會變成產業頭條，但董事長其實是位非裔美國人，恐怕也沒什麼人知道。

對照現在的台積電，魏哲家就是執行長，他不是向董事長劉德音報告，而是向董事會報告；換句話說，只有董事會才能否決他的決策，劉德音雖然負責領導台積電董事會，但在董事會裡，魏哲家也是副董事長。

如今手握大權的魏哲家，過去一向予人笑咪咪的幽默先生形象，在接班後卻轉趨低調內斂，關鍵就在於，他去年 6 月 5 日接下總裁大位後，馬上遇到許多「內憂外患」的巨大挑戰。

美中貿易戰的嚴厲考驗，造成全球經濟大幅波動，讓台積電三度在法說會上，調降營收獲利的預期，這是張忠謀時代鮮少發生的事；同時，從韓國三星到中國政府，都想趁亂超車。在內部，台積電也發生了網路中毒事件和品質問題，二次讓管理問題成為媒體緊盯的焦點。

這些都考驗著魏哲家面對挑戰的應變能力，他的態度轉趨低調，但調整的動作卻愈發積極，不僅要對外擴業務、投研發，對內更積極鎖螺絲、上發條。這 500 天，魏哲家的表現其實相當不錯，雖然今年全球半導體產業較去年衰退 12%，台積電仍維持微幅成長，成為外資青睞的投資對象。

《財訊》表示，在美國，像蘋果和微軟，創辦人放手後，股價和市值都大幅成長，現在，魏哲家接下台積電經營重責，建立起後張忠謀時代，專業經理人領導公司的模式，魏哲家能不能像蘋果執行長庫克一樣，接下賈伯斯棒子後，持續帶領公司股價與營收的成長，答案令人期待。