日本連鎖超商龍頭 7-Eleven 的營運公司 7-Eleven Japan 在週五 (15 日) 時宣布，自 2020 年 1 月起，共計 75 家連鎖店將在深夜時段打烊。而目前已有 8 家分店實施深夜時段打烊，類似作法也在日本當地主要超商業者間逐漸普及開來。

日本 7-Eleven 的深夜打烊準則在今年 11 月時公告，並於當月開始實施深夜時段打烊措施。預計今年 12 月時，將有 26 家分店開始實施深夜打烊，而到了明 (2020) 年 1 月時，更將一口氣新增 41 家分店加入這個行列。

先前在截至 2019 年 10 月底時，日本 7-Eleven 已共有 287 家分店參加深夜時段打烊的實驗。

由日本 7-Eleven 營運本部所訂定的深夜打烊準則，在實施辦法上規定，導入這項作法的各家分店，必須自每月的 1 日開始更改營業時間。

根據業者所作的問卷調查，約有 15%(約 2200 家) 的加盟店，考慮在今後實施深夜時段打烊的營業方式。

缺人！日本超商業者紛紛允許縮短營業時間 (圖片：AFP)

而除了日本 7-Eleven 之外，日本第二大連鎖超商業者全家便利商店，也在昨 (14) 日宣布原則上允許加盟主縮短營業時間，也將自 2020 年 3 月起更改契約。而營業時間方面，也幾乎都委由全日本約 1 萬 6000 家的加盟店自行決定。

這是日本當地超商業者因應人手嚴重不足問題的作法，對於過去執著於 24 小時營業，還有營收優先的作法，也開始進入轉換期。