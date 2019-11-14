Burberry、騰訊宣布合作 聯手開拓中國社交零售市場

外電報導，英國精品品牌 Burberry 宣布與騰訊 (0700-HK) 建立合作夥伴關係，以在中國開拓社交零售市場，通過這項合作協議，兩家公司將融合社交媒體和零售，為精品消費者帶來新型態的數位和實體體驗。

社交媒體在刺激並吸引精品消費者方面有著越來越重要的作用，加上實體門市體驗，消費者在線上及現下之間也將能更加流暢自然。通過合作，Burberry 與騰訊將共同創出社交媒體與零售融合的概念，提供消費者一體化的數位及實體空間購物體驗。

Burberry 表示，計劃開設一家以騰訊技術為主的實體店面，作為消費者在社交網路與實體環境的連接，吸引線上和線下的客戶，帶來獨一無二的專屬體驗。同時，該店也將作為一個創新試點，成功後的經驗將逐步擴展到整個 Burberry 在中國的銷售網路。該商店預期將於 2020 年上半年在中國科技中心深圳新開發的深圳萬象城中開業。

Burberry 執行長 Marco Gobbetti 表示：「社交媒體已成為精品客戶在購物旅程中如此重要的部分，尤其是在靈感階段，零售業需要跟上這一步伐。」

Gobbetti 也表示：「我們希望通過整合社交媒體和商店體驗來探索這些接觸點之間的聯繫，以反探索消費者與品牌互動的方式。中國是個很好的起點，因為該國是創新和技術的先驅之一，而中國消費者更是社交媒體的高度用戶。」

騰訊公司總裁劉熾平表示：「通過尖端技術，騰訊將致力於為 Burberry、消費者和整體社會創造非凡的體驗，彰顯我們通過科技力量更好地為消費者服務的精神。」