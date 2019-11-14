台積電、三星資本支出力道強 京鼎明年重返成長

隨著台積電 (2330-TW) 與三星 (005930-KR) 加大資本支出力道，半導體設備廠京鼎 (3413-TW) 表示，第 4 季出貨將明顯升溫，估攀今年營運高峰，展望明年，隨著設備市場需求增加，成長動能看俏，估明年營運將優於今年。

IC Insight 指出，第 4 季台積電與三星的資本支出，皆刷新各自歷史新高，三星季增 81%，約 79 億美元，台積電季增也有 64%，約 51 億美元，設備廠將受惠，京鼎第 4 季營運可望逐漸脫離谷底，10 月營收 6.83 億元，月增 10.41%，年增 2.18%，創下 14 個月新高，顯現需求逐步回溫。

京鼎指出，營收以半導體為主要來源，其中分為 3 大類，晶圓設備模組、耗材廢品、工程服務，今年因美中貿易戰延燒，晶圓代工廠投資力道趨緩，影響晶圓設備模組出貨疲軟，連帶半導體營收比重自去年 9 成，下滑至今年約 8 成，且因其為主要獲利來源，導致今年獲利同比去年衰退。

相對晶圓設備模組易受景氣循環影響，耗材廢品為較穩定的收入來源，工程服務則配合大客戶需求，搶進中國設備市場，包括裝機服務、設備整新與維修、耗材物流等，目前營收比重小，預計明年開始發酵。

法人指出，依據台積電、三星的資本支出慣例，每 100 億美元，會有 7-8 成用在晶圓設備，另外 2-3 成則使用在耗材廢品，以台積電上調資本支出約 40-50 億美元來看，將有 28-40 億美元的發展空間，對京鼎營運有正向助益。

展望明年，京鼎看好，晶圓設備模組受惠台積電、三星加碼資本支出，出貨可望同步暢旺，並帶動獲利表現；耗材廢品穩健成長；工程服務則隨著美系主力客戶積極搶進中國市場，可望陸續取得晶圓廠、記憶體廠訂單，為明年營運挹注活水。

京鼎累計前 10 月營收 57.08 億元，年減 29.11%，法人指出，京鼎今年因貿易戰負傷重，全年營收、獲利難逃衰退，不過明年在建廠、擴廠帶動下，半導體設備需求只增無減，營運將重返成長。

京鼎第 3 季合併營收 17.65 億元，季增 6.33%，年增 27.16%，毛利率 23.5%，季增 1.29 個百分點，年減 5.15 個百分點，營益率 11.92%，季增 1.55 個百分點，年減 6.89 個百分點，稅後純益 1.74 億元，季增 51.3%，年減 49.57%，每股稅後純益 4.54 元。