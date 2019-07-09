晶片設備廠營收空洞！應材等5家評級遭調降  

週一 D.A. Davidson 分析師 Thomas Diffely 對半導體設備股態度轉謹慎後，該產業股價處於壓力下，他指出記憶晶片方面的疲弱、中美貿易爭端衝擊等主張。

他報告指出，該團體今年迄今「大幅升值」，但「最重要的記憶晶片復甦狀況卻持續較預期落後，且近期數據流動可能仍為負面。」

「讓一切更糟的是，中國地緣政治混亂，尤其是華為和中興通訊的事，這產生了不確定性，抑制了中國這重要半導體客戶基地的需求。」

Diffely 還指出，美光 (MU-US) 近期宣布一項資本支出削減計畫，且其他 DRAM 和 NAND 記憶晶片廠不太可能在市場疲弱之際，增加產能。

在記憶晶片產業支出復甦之前，邏輯晶片廠和代工廠的支出停滯，這恐怕「造成營收空洞」。最重要的是，「晶圓設備廠復甦的時間點和程度有很大的不確定性，在狀況稍微明朗之前，大型設備廠股價將很大程度上僅區間交易。」

Diffely 將 5 家公司的評價自「買進」調降至「中立」：Advanced Energy Industries (AEIS-US)、應材 (AMAT-US)、 Ichor Holdings (ICHR-US)、Kulicke & Soffa Industries (KLIC-US) 和 Lam Research (LRCX-US)。

另外，他也調降上述 5 家企業的股票目標價，以及另外 7 家公司的股票目標價。

週一，Advanced Energy 重挫 3.54 美元或 6.4% 至 51.75 美元；應材下跌 63 美分或 1.4% 至 43.35 美元；Ichor 下跌 1.25 美元或 5.2% 至 23.14 美元；Kulicke & Soffa 下跌 1.14 美元或 5% 至 21.41 美元；Lam 股價下跌 2.26 美元或 1.2% 至 181.38 美元。