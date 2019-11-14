中租搶重型卡車融資大餅 卡車幫APP串接生態圈

中租控股 (5871-TW) 積極推動數位轉型，今年 6 月新推出的「卡車幫」APP 串接車貸、油品優惠與週邊耗材等融資優惠，同時串聯企業與車主提供媒合服務，透過生態圈串聯做大車貸市場的餅，目前參與人數共約 2000 人。

看好重型卡車融資市場的開發潛力，中租針對卡車與週邊產業鏈推出「卡車幫」，將融資範圍從卡車車貸延伸至輪胎買賣、融資，以及影響營運成本的油價優惠，並進一步提供車主與企業媒合服務，以全面觸及的方式切入卡車市場。

中租表示，目前卡車融資市占率約 20%，每年融資餘額平均約 350 億元，中租與合迪合計融資餘額約 100 億元占比約 25%，市占比率超越裕融租賃，而卡車幫 APP 上線以來，目前累積會員數約 170 名、參與人數更高達 2000 名。

中租控股今天舉行數位轉型說明會，董事長陳鳳龍表示，中租數位轉型朝「數位優化」、「數位科學運用」與「數位產品」三面向發展，透過數位優化改善管理及作業流程，從行動記錄，瞭解業務人員日常作業，掌握整體營運，陸續也增加通訊、存貨等數位管理；而流程數位化，已引進流程機器人及語音機器人，支援客服、會計、人資等作業，提升工作效率與品質。

陳鳳龍指出，中租運用數據科學，發展另類徵信，從觀察社群數位足跡資訊，建立風險控管模型、強化徵審系統，更準確地判斷客戶信用情況。同時，因為數位平台的運用、累積的數位數據，也有助於開拓客戶來源，進一步發掘全新的市場，全面性地服務客戶。

中租「數位產品」平台，因應不同客群、市場定位，除了將現有產品做得更好，創造出新產品平台與業務服務機會，串連更完整的企、消金產品，精進另類徵信的成效，也會將適合的數位平台及產品複製至海外市場。

中租自 2017 年起陸續推出的「數位企金進件平台」、「5871 中租設備網」與「應收帳款融資平台－支票通」，是針對中小企業主、二手設備商等，提供設備租賃分期、應收帳款等服務，從申請、徵信到簽約等業務流程數位化，並協助客戶在短時間內獲得資金需求。