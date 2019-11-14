〈房產〉全球豪宅指數調查 俄羅斯漲幅全球之冠 北市8.9%亞洲第一

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表 2019 年第 3 季「全球豪宅指數」，截至 9 月止，全球主要 45 個城市豪宅中，34 個城市價格持平或上漲，平均年增率 1.1%。莫斯科年漲 11.1% 居全球之首，而台北市豪宅價格年漲 8.9%，漲幅亞洲第一。

萊坊「全球豪宅指數」是根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定總價標準或成交總價前 5% 的豪宅價格表現。

此指數表現上，台北市豪宅市場受惠美中貿易戰帶來的資金、產業回流效益，及股市、未來經濟成長樂觀預期，自住、置產、避險買方資金帶動，年增率居亞洲第一。

亞洲漲幅排名居台北之後的城市，分別是馬尼拉及廣州，至第 3 季底止豪宅漲幅都超過 5%。

萊坊國際住宅部研究主管凱特 (Kate Everett-Allen) 表示，去年全球豪宅市場步入盤整期，價格成長步調走緩，雖然全球貨幣環境比預期寬鬆，而且財富增長的步調尚稱穩健，但豪宅漲幅相較於 2017、2018 年第 3 季的 3.4%、4.2% 年增率，今年只剩 1.1%，過去猛漲的一線城市豪宅市場，交易量陷入低迷。

進一步分析，持續下修的全球經濟成長預測數字、美中貿易戰、香港緊張局勢、美國總統、英國脫歐等不確定性，衝擊買方心態，相對而言，不受國際政經情勢影響，甚至有機會受惠的城市，反而出現補漲，舉例來說，俄羅斯置身各貿易衝突局勢外，購屋需求強勁，再加上蛋黃區的大量新成屋完工，帶動價格年增 11.1%，漲幅全球第一。

瑞普萊坊市場研究暨顧問總監黃舒衛分析，歐陸的法蘭克福在英國脫歐議題上，一直有取代倫敦成為新金融中心的雄心，豪宅漲幅也高過一成，暫列全球第二，柏林也擠進前五名；另外，中美貿易戰、香港局勢動盪，過去表現較弱的市場，如台北、馬尼拉，均重返榮耀，位居全球第三、四名。首爾則因為新的限價令上路，價格大跌 12.9%，預期第 4 季還會受限制貸款及囤房稅管制影響，價格還會再走低。

黃舒衛指出，台北豪宅價格表現復甦的因素包括產業、資金大回流：在史上最大資金回台投資潮的帶動下，以及 CRS 上路、未來境外資金回台專法預期心態下，交易量帶動交易價上揚，豪宅市場可望再創佳績，不只台北市頂級豪宅新案買方紛紛浮上檯面，台中也出現挑戰坪價百萬元的個案，且買方已不限科技業、台商，連星、港買方時有所聞，自住、置產、避險需求旺盛。

同時，未來豪宅新供給稀少，選後市場明朗前，市場擔憂的高額供給除可望順利去化，建商也全力轉向商用市場開發，黃舒衛認為，台此豪宅恐在 3 年後出現新豪宅供給斷層，豪宅價格欲小不易，而總統大選因素對市場來說，選後看法是持平或向上，很難再更差，刺激觀望買方在價格修正後、交易回溫之際，加碼進場。