坪價200萬元豪宅俱樂部再增新血 「聯合大於」每坪逾211萬元

依最新實價揭露資料顯示，台北市信義區又有新社區出現每坪 200 萬元以上的成交紀錄，原聯合報大樓改建的指標豪宅「聯合大於」，高樓層出現 3 筆實價紀錄，每坪成交 211 與 214 萬元，另外，「華固名鑄」也有兩戶 19 樓成交每坪 211 萬元。

此外，信義計畫區大陸建設的「琢白」，10 樓最新成交每坪 201 萬元，台北市坪價 200 萬元的豪宅市場仍維持亮麗表現。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市近期完工的地標與景觀豪宅，持續有實價揭露的價格釋出，不少在預售時都有每坪 200 萬元以上的成交紀錄，有些以成屋慢慢去化，顯見豪宅市場仍持續復甦，觀察當前豪宅市場，買方仍以自用型為主，包括企業主的換屋、幫小孩購置房屋，也有部分的藝人換屋等等，不過買盤應該還是以自用為主。

此次實價登錄揭露的「聯合大於」，25 樓成交 2.27 億元，每坪約 211 萬元，26 樓兩戶皆為 2.26 億元，拆算車位後每坪約 214 萬元，「聯合大於」建案訴求基地 1500 坪，且四面臨路，戶戶標配景觀陽台，高樓層可觀賞陽明山的山景與信義計畫區景觀，同時鄰近信義計畫區、捷運市府站、國父紀念館、大巨蛋與松山文創園區，並強調防震安全的住宅設計。

另外，小巨蛋旁的指標豪宅華固建設 (2548-TW) 開發興建的「華固名鑄」，則揭露兩戶 19 樓每坪 211 萬元，信義計畫區的地標豪宅「琢白」，10 樓則成交每坪 201 萬元。