〈房產〉北市坪價200萬元豪宅再添新成員 冠德信義高樓每坪逾216萬元

根據最新公告實價揭露資料顯示，信義計劃區內的指標豪宅「冠德信義」，累計 3 筆實價揭露資訊，高樓層更出現每坪 216.7 萬元的高價紀錄，成台北市每坪 200 萬元豪宅俱樂部的新成員。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年許多豪宅都已完工，通常新大樓完工後，社區施工品質、整體質感、房屋格局條件、公共設施是否完善，買方一目了然，相較預售時看屋決定速度更快更明確，因此完工後是個案銷售開跑時間點，台北市近年許多指標豪宅陸續完工，從實價也可看到，個別豪宅仍維持偶有佳作的成交表現。

冠德建設 (2520-TW) 開發的「冠德信義」累計 3 筆實價登錄紀錄，低樓層 3、4 樓成交價格相同，每坪 190.6 萬元，成交總價 3.35 億元，高樓層 12 樓則成交 3.79 億元，成交單價為每坪 216.7 萬元，是該社區目前揭露的最高價。

另一指標豪宅成屋大樓「和平大苑」，6 月也有多筆實價成交紀錄，高樓層 31 樓揭露兩戶，每坪成交 194.3 萬元，20 樓則揭露一戶，每坪 163.9 萬元，豪宅市場交易仍有熱度。

依實價登錄揭露，先前進入坪價逾 200 萬元的台北市新豪宅，包括面對小巨蛋具有敦北林蔭景觀的新豪宅「華固名鑄」，累計 3 筆實價成交紀錄，每坪成交 197 至 223.9 萬元，該社區擠身北市坪價 200 萬元豪宅新成員，預售時高樓層 22 樓每坪成交 223.9 萬元，19 樓每坪成交 201 萬元，6 樓低樓層每坪則成交 197.4 萬元。

大安森林公園第一排指標豪宅「元利信義聯勤」，17 樓成交總價高達 7.3 億元，每坪單價 256.1 萬元，交易時間今年 1 月，成交房價維持相對高檔。

曾敬德指出，豪宅客從 2018 年逐漸回籠，許多還是以自用型買方為主，包括換屋、為下一代購置房產等，與外在情勢變化也有所關係，包括全球大查稅資金回流，台商企業回流與政策不再強力調控房市等，後續雖然有總統大選干擾，但回溫趨勢並未改變。