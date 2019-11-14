〈房產〉大台北都更推案量攀升 總銷今年上看1400億元

市調機構統計，2019 年截至 10 月底止，大台北都更案（不含危老改建案）推案量已累計至 1178 億元，估今年全年都更推案可望突破 1300 億元，並上看 1400 億元，再創新高，主要行政區中以中正區都更建案量最多，其次是北投與南港區。

住展企研室經理何世昌表示，大台北都更在中央與雙北市政府全力支持，及房市景氣回溫的帶動下，都更推案量逐年改寫歷史新紀錄，今年不僅將突破去年新高，全年上看 1400 億元。

住展統計，今年至 10 月底止，大台北新成屋、預售屋推案量共約 5590 億元，其中都更案量 1178 億元，都更案量所占比率約 21％，占比寫下歷史新高。代表大台北在建築素地有限的環境下，都市更新已經是大台北建商重要的推案來源。

大台北主要行政區中，以中正區的都更建案數量最多，今年以來來共有「品陽大苑」、 「璞園至仁愛」、 「Leqend63」 、「阿曼學學」 、「正隆官邸」、 「奧斯卡雍居仁愛」等 6 個都更案釋出。都更建案數量第二多的則是中山區，共有 5 個。

就都更推案總銷金額來看，今年來都更推案量突破 100 億元的行政區，共有中正、北投、南港等 3 區，尤以中正區推案量 182 億元高居各行政區之冠，北投以 140 億元居次，南港則以 103 億元居第 3。台北市各區中，目前僅士林區沒有都更案開賣。

何世昌分析，老公寓坪數大多落在 30 坪上下，都更後換回的坪數多在 20 坪以上。其次，有些屋主希望住戶單純、均質，並不樂見更新後的社區有套房產品。然而，業者迫於市場考量，不得不跟現實妥協，規劃較能順利銷售的房型，以致於都更小小宅風潮越吹越熱。

何世昌指出，接下來 11 月、12 月，大台北房市仍有一些都更案準備開賣，例如信義區「ONE360 昇陽國際」、大安區「BR4」、士林區「圓山帝寶」、大同區「廣宇萬和」等案，預估兩個月內還會有逾 200 億元的都更案量會釋出，全年都更推案量改寫新高機率很大。