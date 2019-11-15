〈房產〉台北豪宅指數指數年漲幅全球第三 資深豪宅交易也加溫

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）統計台北市豪宅價格年漲 8.9%，漲幅亞洲第一，全球第三。今年以來，台北市 20 年以上的「資深豪宅」交易也明顯加溫，前 3 季屋齡超過 20 年的億元豪宅交易有 11 筆，多過於 2018 年整年 8 筆與 2017 年 7 筆。

房仲業者指出，今年台北市的資深豪宅交易中，信義區贊泰花園廣場 7 樓戶，由禾聯碩 (5283-TW) 董事長蔡金土以 1.65 億元買下，建坪 124.36 坪，拆算每坪單價約 170 萬元，創該社區實價揭露最高交易紀錄，也是實價以來中古豪宅最高交易單價。

今年交易的中古豪宅中，兩筆是贊泰花園，另外還有屋齡約 28 年的昇陽國寶、國泰一品大廈，分別都有總價億元以上交易，顯示好地段名宅不寂寞，且一品大廈和昇陽國寶，仍有原住戶持續買進。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市精華區新豪宅輩出，不過多半在蛋黃區外圍，這些早年興建的名宅多在精華區黃金地段，非新豪宅能取代，且老住戶習慣環境和鄰居，對社區認同度高，因此有鄰居釋出，仍會捨新取舊、優先購買，對於出售的屋主而言，早年持有成本低，房價都已翻倍漲，換屋也藉此盤點資產重新配置。

張旭嵐分析，相對新興豪宅名家設計，豪華公設、頂級管理、或國際化新穎外觀，中古豪宅非市場主流，雖然屋齡略高，但多半位於精華地段，且實用坪數大又氣派，公設比低，整體管理費用和房屋稅都比同坪數新豪宅低，顯得相對務實。

張旭嵐指出，台北市豪宅稅針對 2001 年 7 月後興建的高級住宅採用新的房屋標準單價計算，也突顯 20 年以上中古豪宅的持有成本實惠。