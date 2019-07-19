〈分析〉半導體還未獲喘息 日本第二拳可能揮向南韓汽車業

日本與南韓的貿易緊張情勢仍在擴大，據南韓媒體報導，日本下一步出口管制可能會針對汽車與機械，選擇此兩項產業的策略在於，它們對日本的依賴較高，又不像半導體產業影響全面，可以讓日本面臨的國際壓力減少。

據南韓海關統計，南韓產業整體對日本進口的依賴程度，汽車業約為 11.8%，相較之下，專用機械為 32.8%，一般機械 18.7%，而最早遭受管制的半導體業為 8.3%。

日本若挑選此一戰場，對南韓將猶如「趁你病，要你命」的一擊。

汽車業為南韓製造業一大支柱

首先，汽車業是南韓製造業的重要骨幹，政府數據顯示，汽車及拖車合計，約占南韓製造業銷售的 12.1%，但是在全球汽車銷售下滑之下，南韓的市占也在萎縮，他們在自動駕駛與電動汽車上的發展更處落後，不利未來發展。

南韓依賴中國與美國兩大市場，但中國市場的新車銷售數字正在銳減，4-6 月為年減 13.5%，比今年第 1 季更嚴重；美國除了需求本身停滯之外，潛在關稅的衝擊，再讓汽車前景蒙上陰影。

即使不考慮日本的潛在威脅，南韓汽車業也是泥菩薩過江。南韓官方輸出保險機構認為，如果南韓要重新獲得銷售動力，必須加強創新，活用國內半導體發展上的優勢，如發展自駕車技術，才有機會。

全汽車產業蒙受損失

日本潛在的出口管制，讓業界恐怕更難以承受。

據《日經亞洲評論》報導，南韓汽車零件廠 Oto 為全國最大的車商現代汽車、其子公司起亞，以及 Fiat Chrysler 等公司供應大部分零件，Oto 在 2015 年創下史上最佳的獲利成績，但此後的營收每年約下滑 20%，主因是現代在中國及美國的銷售衰退。

Oto 執行長 Kim Sun-Hyun 表示，隨著汽車製造商陷於困境，損失也波及供應鏈，一些二、三線的供應商選擇放棄，反過來也加重了一線供應商的壓力。

汽車產業需求放緩已是全球現象，南韓也是如此，根據南韓產業通商資源部數據，2018 年南韓國內汽車生產量 2.1% 至 400 萬輛，汽車出口減 3.2%，至 2449 億美元。

廠商指望政府力挺

日本的進一步打擊，將加大他們所受的傷害。最快在下個月，東京可能將南韓排除在首選貿易夥伴的「白名單」之外，這將是南韓汽車業由日本取得零件的困難加大、速度變慢，因為銷往南韓可能需要多達 3 個月的時間。

現代汽車及起亞汽車預計首當其衝，外界估計，現代的供應鏈中有 7.7% 來自日本，起亞在這個比例為 6.6%，比例均不低。

Oto 副總裁 Lee Jin-gyu 表示，如果想度過這波危機，政府必須加大支持力度，並注意技術革新的發展，廠商才有機會堅持更長時間，最終克服難關。