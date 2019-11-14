日本GDP連4季增長 季增年率報0.2%

日本內閣府在週四 (14 日) 公布了最新調查數據。日本 2019 年 Q3 GDP 表現，在除去物價變動影響後的季節調整實質 GDP，季增率報 0.1%，季增年率報 0.2%。其中季增年率遠遜於市場預期的中位數 0.8%。

日本 10 月消費稅調漲前，因消費增加之故，也帶動 GDP 連續成長，只是成長幅度不大。另外，來自國外的觀光客減少，也都是成長率遠低於 1% 的主因。

占日本 GDP 過半的個人消費方面，較上季增加 0.4%，連續 2 季增加。10 月消費稅調漲前，消費者搶買化妝品、PC 個人電腦，以及電視等高價商品，推升了整體數字。雖然表現方面穩健，不過與日本上回消費稅增稅前 (2014 年 Q1) 的 2.0% 相比，個人消費成長也明顯較差。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

在內需上的另一個重點，設備投資增加 0.9%，較 Q2 時的 0.7% 增加有所提升。在嚴重人手不足的背景下，企業們持續在效率化與數位化上作出投資。

出口減少 0.7%，出現近 2 季來的首度減少。當中，服務出口驟減 4.4%，影響最鉅。主要由於日韓兩國關係惡化等原因，使得國外觀光客在日本國內的消費減少。貨物出口雖增加 0.3%，但從今年前半的低迷情況好轉步調遲緩。

進口也反映了這段期間消費上的搶購行為，增加 0.2%。而外需對於 Q3 GDP 的貢獻度為 -0.2%。