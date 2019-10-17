GM罷工及景氣放緩影響、9月南韓汽車出口減少

南韓貿易部在週四 (17 日) 公布了 2019 年 9 月的汽車出口統計數據，南韓的 5 家乘用車製造商還有 2 家商用車製造商，在 9 月的總出口數年減 4.8% 至 17 萬 1425 輛。

南韓貿易部報告提到，南韓通用汽車公司因為員工罷工，導致 9 月份的汽車生產減少了超過 1.5 萬輛。另外景氣放緩，也使得商用車的需求出現下滑。而這些因素，也都造成了出口量的減少。

南韓通用汽車公司與工會間，尚未在薪資的調整上達成協議。而明年工會在全新的領導下，也可望重啟與資方之間的談判。

GM 罷工及景氣放緩影響、9 月南韓汽車出口減少。(圖片：AFP)

在出口額方面，南韓 9 月的汽車出口金額達到 30.8 億美元，較去年同期的 29.6 億美元成長了 4%。這也是由於消費者對 SUV 車款及環保車款的需求增加，為南韓汽車出口額所帶來的貢獻。

統計中的 7 家南韓汽車製造商，包含生產乘用車的現代汽車、起亞汽車、南韓通用汽車、雷諾三星汽車、雙龍汽車，還有生產商用車的秭一大宇以及塔塔大宇。

另外，9 月南韓汽車製造商在該國國內市場的銷量，增加 1% 至 11 萬 1919 輛。若加總進口車的銷售數量後，則為 13 萬 3016 輛，較去年同期增加了 4.1%。也是自今年 2 月出現減少以來，在相隔多月後首度轉為增長。

而受到南韓國內抵制日貨的影響，日本進口車在 9 月減少了 59.8%，連續兩個月在減少幅度超過 5 成。